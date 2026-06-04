El Chago podría ser sancionado si se consuma la denuncia en su contra tras el último partido. Provincial Osorno tiene la última palabra.

Santiago Morning poco a poco levanta cabeza en lo deportivo mientras juega la Segunda División Profesional, pero ahora surgió otro dolor de cabeza. Es que tras el 0-0 como local ante Provincial Osorno sonó una nueva alarma de escritoriazo en el fútbol chileno.

La acusación va contra el elenco que dirige Esteban Paredes, el cual habría incumplido con la norma Sub 21 en el encuentro. El reglamento exige que los clubes deben tener en cancha durante todo el partido a un futbolista nacido desde 2005.

En el reciente encuentro ante los toros, el Chago estuvo cinco minutos sin un juvenil en cancha. Joaquín Barrientos cumplía con el requisito y dejó la cancha a los 58 minutos, por Carlos Muñoz. Tras eso, corrieron 300 segundos hasta el ingreso de otro Sub 21.

¿Habrá resta de puntos para Santiago Morning?

La información apunta a que Santiago Morning incumplió con el reglamento del minutaje juvenil en todo momento entre los minutos 58 y 63 del partido ante Provincial Osorno. En ese momento ingresó Cristóbal Milenko (otro juvenil), por orden de Esteban Paredes.

Foto: Santiago Morning.

Hasta el momento en los toros no han hecho una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, pero en caso de hacerlo tendrían todas las de ganar. Osorno obtuvo tres puntos también en la fecha uno porque Rengo no se pudo presentar a jugar.

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En caso que se les otorgue la victoria a los sureños en el encuentro contra Santiago Morning, la tabla de Segunda División sufriría un remezón. Es que Osorno es líder de la zona sur por ahora, junto a Colchagua, con 18 unidades.

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Si se le suman tres puntos por secretaría, el elenco taurino sería el único líder de su grupo, donde hasta ahora el Santiago Morning de Esteban Paredes es tercero, con nueve puntos. El Chago volverá a la acción este domingo, cuando reciba a General Velásquez, a las 15.00 horas en La Pintana.