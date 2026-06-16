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Fútbol Internacional

“Uruguay no estaba jugando un Mundial”: charrúa ex Colo Colo dice la verdad del equipo de Bielsa

El debut del Loco en la Copa del Mundo dejó con sabor amargo a toda Sudamérica. Un talentoso jugador que pasó por Chile fue lapidario con el nivel del equipo.

Por Nelson Martinez

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El equipo de Bielsa debutó con amargo empate.
© Getty.El equipo de Bielsa debutó con amargo empate.

La selección de Uruguay desentonó en el debut y cosechó un criticado 1-1 ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. El equipo de Marcelo Bielsa no logra convencer, sumado a las polémicas que arrastraba desde antes el DT.

Uno que lo vivió en carne propia desde Estados Unidos fue Marcelo Fracchia. El talentoso volante charrúa la rompió en los 90 jugando por clubes como Colo Colo, Temuco y Everton, y ahora repasa al equipo del Loco junto a RedGol.

“Muy relajado, sin dinámica. Uruguay no estaba jugando un Mundial, el primer tiempo no se estaba jugando el Mundial. Demasiado tranquilo y confiado que quedaba todo el partido, pero cualquiera te hace un gol y después se defiende todo el partido”, dice de entrada.

Todo Uruguay a la carga de Bielsa

Marcelo Fracchia está radicado hace tiempo en Estados Unidos y en pleno Mundial 2026 no se guardó nada por el pálido debut de su Uruguay. El padre de Matías, ex Coquimbo, es lapidario con las sorpresas en esta Copa del Mundo.

Uruguay no levanta cabeza/Getty Images

Uruguay no levanta cabeza/Getty Images

“No me sorprende ningún resultado hoy en día. Imagino que Bielsa no habla porque debe estar cansado de escuchar todo lo que están diciendo. Hay tres millones de personas en el país, y tres millones y más de hinchas/técnicos”, explica.

¿La solución para levantar cabeza? Fracchia dice que “por lo que se hablaba, no hay un buen clima, pero cuando se llega ahí al Mundial la única forma de competir y salir adelante es estando juntos. Nadie quiere no hacerlo bien”.

Fracchia lapidario con la selección charrúa.

Fracchia lapidario con la selección charrúa.

“Llegado el punto ahí se junta todo el mundo en el vestuario. Aunque este nos llevemos bien o nos llevemos mal, la cosa se saca adelante”, cerró el recordado crack uruguayo que pasó por Chile.

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