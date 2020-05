Ex seleccionado uruguayo y su paso por Colo Colo: "Era una selección de Sudamérica"

El talentoso volante uruguayo Marcelo Fracchia llegó a Chile en 1992 para defender los colores de Deportes Temuco, pero sus buenas campañas en el sur le abrieron las puertas de Colo Colo, donde estuvo en 1994.

El ex seleccionado charrúa conversó con RedGol, recordando su paso por el cuadro de Macul, el que guarda con especial cariño.

"Llegar a Colo Colo fue un cambio importante y motivador, a quién no le va a gustar jugar en el equipo más grande de Chile. Llegar a ser parte de un grupo que tenía toda una selección de Sudamérica, era tremendo", dijo en primera instancia desde Estados Unidos, país donde reside, a La Redgoleta.

El equipazo albo con Fracchia

"Estaba el Diablo Etcheverry, mejor jugador de la historia Bolivia. En el puesto de 10 estaba el Coke Contreras, Marcelo Vega. La competencia era extraordinaria, de repente cualquier otro jugador se asusta por no tener ese espacio, pero para mí era extraordinario. Cada entrenamiento era mi oportunidad de aprender y ser mejor, el jugar con jugadores así me hizo más jugador", aseguró.

Sobre la campaña que le tocó vivir con el Cacique recordó que "por ser equipo grande todo tiene mayor trascendencia, si no ganas todo lo que compites no es exitoso. Sólo ganamos la Copa Chile, hicimos una buena Copa Libertadores y pudo haber sido mejor, pero en lo humano, el grupo en sí me dio muchos de los mejores recuerdos futbolísticos, fue maravilloso".

Fracchia se retiró del fútbol en 2004 en New Jersey Stallions de Estados Unidos, país donde vive.