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Mundial 2026

Mundial 2026: los seis partidos de hoy miércoles 24 de junio y dónde verlos

Inicia la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Este miércoles 24 de junio, hay seis partidos en la Copa del Mundo.

Por Javiera García L.

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Hoy, Brasil sale a buscar la clasificación en el Mundial 2026
© Getty ImagesHoy, Brasil sale a buscar la clasificación en el Mundial 2026

Día lleno de acción en el Mundial 2026. Este miércoles 24 de junio comienza a disputarse la tercera y última fecha de la fase de grupos, donde se definirán más clasificados y eliminados de esta Copa del Mundo.

Hoy se definirá la suerte de las selecciones del Grupo A, Grupo B y Grupo C. Con eso, tendremos seis partidos en total durante esta emocionante jornada, los que se jugarán en tres bloques de horarios.

A las 15:00 horas se definirá el Grupo B con los partidos de Suiza vs Canadá, y Bosnia y Herzegovina vs Catar. En este grupo, los suizos y canadienses lideran, pero bosnios y cataríes siguen con vida en el certamen.

Brasil vs Escocia es uno de los duelos más esperados de esta jornada | Getty Images

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Más tarde, a las 18:00 horas, se define el Grupo C con los duelos Marruecos vs Haití y Escocia vs Brasil. En este grupo, tres equipos pelean por los dos cupos, mientras que Haití ya se despidió de la Copa del Mundo.

Para cerrar el día, a las 21:00 horas será el turno de la definición del Grupo A con los partidos Sudáfrica vs Corea del Sur y Chequia vs México. Los anfitriones ya están clasificados a siguiente ronda.

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Mundial 2026: los seis partidos de hoy 24 de junio y dónde verlos

15:00 horas
Suiza vs Canadá. Transmite D Sports y Paramount+.
Bosnia y Herzegovina vs Catar. Transmite D Sports y Paramount+.

18:00 horas
Marruecos vs Haití. Transmite D Sports y Paramount+.
Escocia vs Brasil. Transmite Chilevisión, Disney+, D Sports y Paramount+.

21:00 horas
Sudáfrica vs Corea del Sur. Transmite D Sports y Paramount+.
Chequia vs México. Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.

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