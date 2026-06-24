Día lleno de acción en el Mundial 2026. Este miércoles 24 de junio comienza a disputarse la tercera y última fecha de la fase de grupos, donde se definirán más clasificados y eliminados de esta Copa del Mundo.
Hoy se definirá la suerte de las selecciones del Grupo A, Grupo B y Grupo C. Con eso, tendremos seis partidos en total durante esta emocionante jornada, los que se jugarán en tres bloques de horarios.
A las 15:00 horas se definirá el Grupo B con los partidos de Suiza vs Canadá, y Bosnia y Herzegovina vs Catar. En este grupo, los suizos y canadienses lideran, pero bosnios y cataríes siguen con vida en el certamen.
Brasil vs Escocia es uno de los duelos más esperados de esta jornada | Getty Images
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Más tarde, a las 18:00 horas, se define el Grupo C con los duelos Marruecos vs Haití y Escocia vs Brasil. En este grupo, tres equipos pelean por los dos cupos, mientras que Haití ya se despidió de la Copa del Mundo.
Para cerrar el día, a las 21:00 horas será el turno de la definición del Grupo A con los partidos Sudáfrica vs Corea del Sur y Chequia vs México. Los anfitriones ya están clasificados a siguiente ronda.
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15:00 horas
Suiza vs Canadá. Transmite D Sports y Paramount+.
Bosnia y Herzegovina vs Catar. Transmite D Sports y Paramount+.
18:00 horas
Marruecos vs Haití. Transmite D Sports y Paramount+.
Escocia vs Brasil. Transmite Chilevisión, Disney+, D Sports y Paramount+.
21:00 horas
Sudáfrica vs Corea del Sur. Transmite D Sports y Paramount+.
Chequia vs México. Transmite Chilevisión, D Sports y Paramount+.