Se define el cuadro eliminatorio del Mundial 2026. ¿Cuándo podríamos ver el cruce entre Brasil y Argentina en esta Copa del Mundo?

Continúa la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y varios equipos ya se instalaron en la siguiente ronda. Brasil lo hizo este miércoles al vencer a Escocia. Mucho antes, Argentina lo logró superando a Austria.

Así se empieza a armar el cuadro de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La Verdeamarela y la Albiceleste no se encontrarán entonces, y los hinchas se preguntan cuándo podrían cruzarse.

Por cómo quedó el cuadro eliminatorio, Brasil y Argentina recién se encontrarían en una eventual semifinal. Eso, obviamente, si ambos superan sus desafíos en dieciseisavos, octavos y cuartos de final.

Brasil clasificó a 16avos de final: Argentina ya se instaló | Getty Images

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Brasil terminó puntero del Grupo C con siete puntos (los mismos que Marruecos, pero con mejor diferencia de gol). Así, chocará en 16avos con el segundo del Grupo F, que puede ser Países Bajos, Suecia y Japón.

En tanto, Argentina también es líder del Grupo J (aun le queda un partido contra Jordania) y en 16avos enfrentará al segundo del Grupo H, que podría ser España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita.

La fase de grupos concluye oficialmente este sábado 27 de junio. Un día después, comenzará la siguiente ronda, con el partido entre Sudáfrica y Canadá como el puntapié inicial.