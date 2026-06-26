Periodista argentino reconoce que la Albiceleste la tiene facilita en el Mundial: “Pinta interesante”

Alejandro Fabbri analiza el camino que tiene el campeón del mundo en la búsqueda de una nueva estrella en la Copa del Mundo.

Uno de los equipos que mejor sorteo tuvo en el Mundial 2026 es la selección de Argentina, que se encontró con rivales abordables en la fase de grupos y sigue con un camino muy despejado en el cuadro final.

El cuadro de Lionel Messi ya le ganó a los débiles conjuntos de Argelia y Austria, por lo que ya ganó su zona. Cierra todo ante el eliminado combinado de Jordania.

El campeón del mundo vigente tiene pista libre para llegar tranquilamente a semifinales, por el cuadro que se le viene, donde recién el primer “cuco” será Brasil… si es que no le toca España o Uruguay en 16° de final.

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Alejandro Fabbri reconoce el fácil camino de Argentina en el Mundial

Para analizar el futuro de Argentina en el Mundial 2026 en RedGol tomamos el teléfono y llamamos al reconocido periodista transandino Alejandro Fabbri, quien asume la liviandad del cuadro que tiene la tienda de Leo Messi.

“Parece el cuadro muy accesible, pero hay que ganar los partidos y hay que ver si se confirman los rivales. Es un campeonato donde no hay demasiados equipos para pelear el título”, indicó el comentarista de TyC Sports.

Argentina va por un nuevo título en el Mundial. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)

Luego, reconoció que tienen pista libre: “pareciera que Argentina no se encuentra con ninguno duro hasta semifinales, pero hay que ver si llega, porque tiene varios jugadores lesionados.

“El panorama pinta interesante, pero conviene ir de a poquito viendo qué pasa en las demás zonas. Se han producido varias sorpresas y puede seguir habiéndolas”, cerró Fabbri.

Argentina jugará su último partido de la fase de grupos este sábado, cuando se mida ante el eliminado equipo de Jordania en Dallas.

En síntesis

Argentina clasificó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Argelia y Austria.

clasificó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Argelia y Austria. El astro Lionel Messi y su selección cerrarán el grupo ante el eliminado conjunto de Jordania.

y su selección cerrarán el grupo ante el eliminado conjunto de Jordania. El periodista Alejandro Fabbri advirtió que la Albiceleste afronta el torneo con varios lesionados.