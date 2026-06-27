El Mago se la jugó justo en la semana en que el DT de Uruguay vive una pesadilla tras el adiós del Mundial 2026.

Marcelo Bielsa está en la polémica tras su eliminación del Mundial 2026 a manos de Uruguay, donde le llueven las críticas. Su plateamiento y su relación con el camarín lo tienen en el ojo del huracán.

Es ahí donde en Chile aflora su recordado paso por la selección chilena. Jorge Valdivia fue uno de sus dirigidos y participó de una dinámica donde tiene que elegir entre el mejor a distintas preguntas.

En diálogo con el creador de contenido “El Weón del pádel”, el Mago partió hablando de la actual Roja. “¿Qué falta para ir al Mundial?”, se le preguntó, respondiendo al instante que “nos falta ganar, po'”.

Valdivia y su mejor DT en la selección chilena

Jorge Valdivia fue consultado con pregunta al hueso: “quien fue mejor DT, ¿Bielsa o Sampaoli?”. El talentoso ex “10” de la Roja no se demoró un segundo en contestar y decir “Sampaoli”.

El nacido en Colo Colo tuvo su mejor momento en la selección chilena bajo el mando del casildense. Ahí despachó un tanto en el Mundial 2014, el cual el Mago destaca como uno de los dos goles que más lo marcaron.

“El mejor gol por Chile fue ese del Mundial y también frente a Colombia en Colombia, cuando ganamos 4-2 (2009)”, aseguró. Finalmente, Valdivia analizó a la actual Roja y por qué nuevamente vemos un Mundial por TV.

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“No tenemos ni entrenador y estamos pensando en clasificar al Mundial, o sea tenemos, pero están pensando en cambiarlo”, cerró, refiriéndose a Nicolás Córdova y su interinato.

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