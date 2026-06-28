El fútbol sufre una triste noticia luego de confirmarse el fallecimiento de la familia del jugador argentino por lo ocurrido en suelo venezolano. Su club le dio todo su apoyo.

El terremoto de Venezuela sigue impactando al fútbol luego de lo ocurrido con Lucas Trejo. El futbolista argentino de 38 años lamenta la muerte de su esposa y hijos luego de los fuertes sismos que sacudieron el suelo venezolano.

El defensor, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, había reportado como desaparecidos a sus seres queridos tras los movimientos de 7,5 y 7,2. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor“, había expresado días atrás.

La búsqueda de la familia del jugador se extendió por casi tres días hasta que finalmente lograron encontrarlos entre los escombros. Una noticia que impacta al fútbol sudamericano y que aumenta la lista de víctimas por el desastre natural que conmueve al mundo entero.

Lucas Trejo pierde a su familia por el terremoto en Venezuela: el mensaje de su club

La tragedia de Lucas Trejo tiene al fútbol mundial de luto. El defensor sufre con el fallecimiento de su esposa y sus dos hijos debido al terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

Lucas Trejo lamenta la muerte de su esposa y sus hijos en el terremoto de Venezuela. Foto: Instagram.

Luego de conocerse la noticia, el Marítimo de La Guaira emitió un comunicado para informar la situación a los hinchas. “El club lamenta profundamente la irreparable pérdida de la esposa e hijos de nuestro jugador Lucas Trejo”, señalaron.

“En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos para afrontar esta tragedia”, añadieron.

En esa misma línea, el Marítimo de La Guaira le recordó al jugador que tiene su apoyo. “Lucas, no estás solo. Tu familia del Marítimo La Guaira está contigo. Te acompañamos con todo nuestro corazón, con respeto, unión y solidaridad”.

ver también Finalistas del Mundial 2026: los cuatro favoritos de la IA para levantar la Copa del Mundo

Finalmente, en el cuadro de Trejo enfatizaron en que pueden contar con ellos para lo que sea después de esta tragedia. “Desde el club, tus compañeros, cuerpo técnico, directiva y toda nuestra afición te enviamos un abrazo fraterno”.

Lamentablemente, la familia del jugador no es la única que sufre en el club. Además, se informó de los fallecimientos de los juveniles Ricardo Veloz (Sub 17) y Víctor Palacios (Sub 15) por los sismos.

Lucas Trejo lamenta la muerte de su pareja y sus hijos en el terremoto que azotó a Venezuela. El argentino despide a sus seres queridos en medio de un apoyo de todo el fútbol mundial para que pueda salir adelante.

En resumen, Trejo y el terremoto en Venezuela

Trágico desenlace tras tres días de intensa búsqueda: Luego de reportarse el colapso de su edificio residencial en Playa Grande a causa de los devastadores sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, se confirmó el fallecimiento de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo (38 años). Los cuerpos de sus seres queridos fueron hallados entre los escombros tras casi 72 horas de labores de rescate.

Luego de reportarse el colapso de su edificio residencial en Playa Grande a causa de los devastadores sismos de magnitud 7,5 y 7,2 que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, se confirmó el fallecimiento de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino (38 años). Los cuerpos de sus seres queridos fueron hallados entre los escombros tras casi 72 horas de labores de rescate. Apoyo institucional y luto en el Marítimo de La Guaira: El club actual de la víctima, el Club Sport Marítimo de La Guaira , emitió un emotivo comunicado oficial confirmando la irreparable pérdida y manifestando su total respaldo al defensor central bajo la consigna “Lucas, no estás solo”. La institución, que milita en el fútbol venezolano, suspendió actividades en señal de respeto y solidaridad con el jugador y sus allegados.

El club actual de la víctima, el , emitió un emotivo comunicado oficial confirmando la irreparable pérdida y manifestando su total respaldo al defensor central bajo la consigna “Lucas, no estás solo”. La institución, que milita en el fútbol venezolano, suspendió actividades en señal de respeto y solidaridad con el jugador y sus allegados. Golpe masivo al fútbol sudamericano: El desastre natural no solo afectó a la familia del exdefensor de Deportivo Táchira, sino que enlutó profundamente a las divisiones inferiores del mismo club. El Marítimo de La Guaira también confirmó la muerte de dos de sus jóvenes promesas de la cantera: los futbolistas juveniles Ricardo Veloz (categoría Sub 17) y Víctor Palacios (categoría Sub 15), sumándose a las víctimas de la catástrofe que conmociona al continente.