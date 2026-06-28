Con los dieciseisavos de final ya definidos, la Inteligencia Artificial reveló cuáles serán los cuatro equipos que lleguen a pelear la cita planetaria. Hay una sorpresa total.

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva luego de conocerse todos los cruces de los dieciseisavos de final. La Copa del Mundo busca a su campeón de la presente edición y la IA ya parece tener más que claro quiénes serán los que peleen por el título.

Luego del cierre de la fase de grupos, los 32 equipos que siguen en carrera se preparan para llaves de infarto. Eso sí, para la Inteligencia Artificial el camino parece estar claro luego de revelar a sus candidatos para quedarse con la corona, con una lista llena de favoritos y un hecho casi inédito.

Y es que después de lo ocurrido en los primeros tres encuentros del certamen, decidimos preguntarle a Gemini quiénes serán los clubes que lleguen, por lo menos, a semifinales. Desde ahí la tecnología reveló a sus elegidos para llegar a la final, con una situación vista solo una vez hasta ahora.

Definición de ensueño: la IA predice a los finalistas del Mundial 2026

La fase final del Mundial comienza este domingo pero para la IA parece estar más que definido quiénes serán los que lleguen a pelear el título. Con todos los cruces de dieciseisavos de final listos, la Inteligencia Artificial Gemini contestó el cuestionario de RedGol y fue categórica.

Según la IA, por primera vez en la historia del Mundial se repetiría la final del torneo anterior. En este caso, entre Francia y Argentina. Foto: Getty Images.

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Después de 25.000 simulaciones en la supercomputadora de Opta, la tecnología se la jugó con todo rumbo a semifinales. “Para completar la ronda de los cuatro mejores, el algoritmo se inclina fuertemente hacia el dominio europeo acompañando a Argentina (que por sí sola tiene casi un 50% de probabilidad de llegar a esta instancia)”, lanzó.

Los cuatro que llegarían a la ronda de los cuatro mejores quedarían divididos de la siguiente manera, según sus chances de levantar el título. “Francia (18.7% al título), Argentina (16.3%), España (13.5%) e Inglaterra (9.7%)”, fueron sus elegidos.

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Para la IA, el campeón del Mundial 2026 será Francia aún cuando la Albiceleste llega con más cartel. “La selección francesa se alza como el máximo candidato estadístico absoluto con un 18.7% de probabilidades matemáticas de levantar el trofeo el próximo 19 de julio. El peso de su plantel y el desequilibrio de figuras como Kylian Mbappé los mantienen en la cima de los algoritmos”.

Aunque lo más llamativo es su apuesta de final, la que se repetiría de manera consecutiva por segunda vez en la historia de la Copa del Mundo tras loso cruces de Argentina con Alemania en 1986 y 1990. “Si la lógica de los números domina los cruces directos, la gran final será la revancha de Lusail. Argentina persigue muy de cerca a los galos con un 16.3% de opciones de lograr el bicampeonato mundial, siendo los dos equipos más sólidos del modelo”.

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El Mundial 2026 entra en su fase final con cuatro candidatos firmes al título para la IA. El torneo busca a su campeón y promete una pelea que de seguro dará que hablar en las próximas semanas.

Las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026

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En resumen, el Mundial 2026