Alarma de terremoto en el directorio de Azul Azul debido a los problemas con la justicia de Michael Clark.

Universidad de Chile no ha tenido momentos tranquilos a nivel administrativo. Toda esta situación provocaría una salida masiva del directorio, incluyendo a la presidenta Cecilia Pérez.

El Romántico Viajero hace rato que tiene puesto un ojo en la cancha y otro en las oficinas. Los problemas de Michael Clark con la justicia no terminan y si bien salió de la directiva, los coletazos siguen golpeando en el CDA. Ahora más personas saldrían.

Los cambios en U. de Chile

Este jueves 30 de julio será formalizado Michael Clark por estafa, administración desleal, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude a la Omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), entre otros cargos. Pese a que no está en el directorio de Azul Azul, todo esto toca a la concesionaria.

Resulta que Clark sigue teniendo acciones del club y de acuerdo a lo que indica Radio ADN, este buscaría revocar la compra de acciones de la sociedad Antumalal. Todo esto sería con la intención de rebajar posibles sanciones respecto a las acusaciones que pesan en su contra.

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Según detalla el medio antes citado, el paquete de acciones de Michael Clark está embargado por la justicia y para destrabar todo, Sartor Leasing (ligada a Tactical Sports) tendría que pagar 8 millones de dólares. De esta manera, Antumalal transferiría las acciones a Tactical Sports, aunque queda la interrogante de dónde vendría el dinero para realizar toda esta operación.

Bueno, más allá de todo ese movimiento en la bolsa, también habría cambios en el directorio. Todo el bloque de Michael Clark tendría que salir de Azul Azul, incluyendo a la actual presidenta Cecilia Pérez, quien asumió su cargo en abril de este 2026.

Perez se iría del club con la salida de Clark. Imagen: Photosport

Cristian Aubert, Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum, quienes pertenecen al bando de Clark, también dejarían sus asientos en el directorio de Azul Azul. Todo quedará más claro con la formalización de Michael este jueves. El futuro de Universidad de Chile es incierto.