Andrea dejó este mundo en el colapso de un edificio por salvar a su pequeña de solo 1 año.

El terremoto que golpeó a Venezuelacada día saca a la luz tristes historias de personas que perdieron la vida. Es el caso de la esposa de un futbolista que se sacrificó por salvar a su hija.

El país sudamericano sufre las consecuencias del doble movimiento telúrico que sacudió al noroccidente de su territorio. Los sismos de 7.5 y 7.2 en la escala Richter dejaron un saldo de cerca de 600 muertos y alrededor de 3.000 heridos.

Un futbolista sacudido por la tragedia

Héctor Bello es jugador del Marítimo de La Guaira de Venezuela y no quedó ajeno a la desgracia. El futbolista perdió a su esposa debido al colapso de un edificio, con quien tenía una hija de solo 1 año,quien también quedó herida por lo sucedido.

De acuerdo a información de medios como La Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea falleció al intentar proteger a su hija durante el derrumbe. Los equipos de emergencia encontraron su cuerpo entre los escombros, pero la menor increíblemente logró sobrevivir gracias al acto de su madre.

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“Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebe lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste amor, cómo diste tu propia vida por nuestra hija. Fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros, nunca la abandonaste mami”, escribió Héctor Bello en Instagram.

“Sé que Andrea también está sufriendo por nosotros, pero entre todo este sufrimiento sé que si tuviera un minuto para decirme algo, me diría que te proteja con mi vida como lo hizo ella“, añadió Bello en otra publicación.

El caso de Héctor Bello y su esposa Andrea ha causado conmoción en Venezuela y en el mundo del fútbol. Desde todos los rincones del planeta se coordinan los equipos de emergencia para ir en ayuda de este país y las víctimas que deja este terremoto.