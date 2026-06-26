El King desea regresar a La Roja y el DT dio una sincera explicación sobre su situación.

La selección chilena vive un periodo de cambios, donde Nicolás Córdova es el entrenador interino y Arturo Vidal uno de los excluidos de su proceso. Algo que no ha agradado al King.

A la espera de que llegue un técnico definitivo, Córdova ha metido mano en La Roja y ha decidido jugársela por jugadores que tengan proyección hacia la siguiente Copa del Mundo. De esta manera, quedaron muchos jugadores de más edad fuera. Entre ellos, Vidal.

Córdova le abre la puerta a Vidal

Arturo Vidal ha criticado bastante a Nicolás Córdova por su trabajo en Juan Pinto Durán. A diferencia de otros jugadores de la generación dorada, el King ha manifestado su intención de seguir en la selección chilena. Lejos de lo esperado, Córdova encendió la ilusión del futbolista de Colo Colo.

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“En este proceso de inserción de jugadores jóvenes, no le hemos cerrado la puerta a nadie. Solamente entendemos que, en este periodo donde no se está jugando nada, hay que darle la prioridad a jugadores que no han jugado tanto en la selección, para que tengan experiencia y que lleguen con más partidos a las Clasificatorias”, explicó el DT a Radio ADN.

“Bajo ningún punto de vista nosotros hemos tratado de cerrarle las puertas a alguien. Al contrario, le hacen bien al fútbol chileno, son jugadores verdaderos. Ayer fui a ver el Colo Colo-O’Higgins y Arturo sigue siendo de los mejores“, complementó Córdova.

Arturo Vidal no juega por La Roja desde 2025. Imagen: Photosport

De esta manera, el entrenador interino de la selección chilena deja de lado cualquier diferencia. Pese a su edad o declaraciones, Arturo Vidal tiene abierta la puerta de Juan Pinto Durán. Ahora solo dependerá de su rendimiento según Córdova.

“Nadie le va a quitar la posibilidad a nadie. Nosotros vamos observando a todos los jugadores, así que en ese sentido no hay ningún problema“, cerró el técnico. Vidal tiene 39 años y su último partido por La Roja fue con Ricardo Gareca, cuando Chile perdió por 1-0 ante Argentina por Eliminatorias en 2025.