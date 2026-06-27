La celebración no contó con los jugadores de U de Chile, donde hoy se conoció un mensaje del capitán azul en sus redes sociales.

Esta semana se cumplieron 10 años de la obtención de la Copa América Centenario, donde la selección chilena alcanzó el bicampeonato de América venciendo a la selección de Argentina y, de paso, retirándolo de su equipo.

Liderados por Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, entre otros, llegaron los jugadores al complejo Juan Pinto Durán, donde tuvieron un homenaje junto a sus compañeros.

Eso sí, llamó la atención que, por ejemplo, los valores que están actualmente en Universidad de Chile no aparecieron en el acto al que fueron invitados, por lo que ahora se conoció un mensaje de Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz y Charles Aránguiz estuvieron ausentes en el homenaje. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Marcelo Díaz habló de los 10 años de la Copa Centenario

Varios notaron la ausencia de los jugadores de Universidad de Chile en la ceremonia, donde no estuvieron Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Marcelo Díaz y tampoco, pese a no estar en el cuadro azul actualmente, Johnny Herrera.

Esta jornada uno de ellos movió sus redes sociales para recordar el histórico momento, de manera de celebrarlo con sus seguidores, lejos del ruido mediático del homenaje.

Este fue Marcelo Díaz, el capitán de la U, quien decidió publicar una fotografía levantando la Copa América Centenario, con un breve mensaje, sin llamar a ninguna polémica.

“Para toda la vida”, fue el mensaje escrito por el volante que fue campeón de ambos títulos con la Roja, por lo que su celebración fue individual pero con la gente que lo quiere.

Mira la foto y el mensaje de Marcelo Díaz: