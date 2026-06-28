Marcó uno de los tantos en el triunfo de la Universidad de Chile sobre Unión San Felipe y sigue su buen momento. Arce da para soñar en la U.

Universidad de Chile venció a Unión San Felipe por la Copa Chile 2026. El Romántico Viajero se valió de dos tantos, de Juan Martín Lucero y de Agustín Arce, para quedarse con los tres puntos y con la cima del Grupo D.

Uno que empieza a erigirse como figura en el cuadro estudiantil es Agustín Arce. El volante azul tuvo un excelente duelo ante San Felipe y fue elegido por la transmisión oficial como el jugador del partido.

Es por eso que los micrófonos se abalanzaron sobre él, tras el pitazo final. Allí, el volante contó lo que fue el partido y dio ingredientes desconocidos de su preparación diaria para los duelos del Romántico Viajero.

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Agustín Arce fue el crack del partido

Sin dudas es un jugador que viene dando pasos agigantados en el fútbol nacional. Agustín Arce se posiciona como el futuro nacional y en la Universidad de Chile sacan cuentas alegres. Ante San Felipe volvió a anotar.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Eso sí, creo que el gol va en lo colectivo. Sin embargo, alegre por quedar primeros en la tabla. Este triunfo fue muy importante, mejoramos con respecto a Calera”, dijo, en principio, el volante del Bulla, que contó cómo es haberse metido entre los indiscutibles de Fernando Gago.

“Creo que pasé por tiempos muy difíciles y estar viviendo estos momentos y estar de titular en el club de mis amores es muy importante para mí. Lo estoy llevando con felicidad y responsabilidad”, enfatizó, para, luego, hablar de sus preparaciones para los partidos de la U.

“Practico los tiros de distancia, siempre me quedo practicando. Es importante para los días de partido: definir bien los tiros libres y los córner”, cerró Agustín Arce, quien es uno de los mejores de la actualidad en la Universidad de Chile.

El gol de Agustín Arce | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile derrotó a Unión San Felipe y se quedó con el liderato del Grupo D de la Copa Chile 2026.

derrotó a Unión San Felipe y se quedó con el liderato del Grupo D de la Copa Chile 2026. Los futbolistas Juan Martín Lucero y Agustín Arce fueron los autores de los goles del conjunto azul.

y fueron los autores de los goles del conjunto azul. El mediocampista Agustín Arce fue elegido como la figura del partido y destacó su consolidación en la titularidad bajo las órdenes de Fernando Gago.