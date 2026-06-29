¿Partido arreglado? La FIFA enfrenta polémica por definición entre Austria y Argelia

El duelo que terminó 3-3 en los descuentos, desató diversos comentarios por el posible arreglín entre ambas selecciones para dejar fuera a Irán.

El Mundial 2026 comienza su recta final y ya empieza a disputar los 16avos de final. Sin embargo, hay una importante polémica que se arrastra desde la fase de grupos y que desata la teoría sobre posibles partidos arreglados.

¿El motivo? El encuentro que disputaron Austria y Argelia, lo que se definió en los últimos minutos y que generó más de una teoría por un posible arreglín entre ambas selecciones.

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El partido por el grupo J, llegó igualado 2-2 hasta los descuentos. Riyad Mahrez marcó el 3-2 en el minuto 93 y todo indicaba que Argelia se quedaba con el triunfo. Sin embargo, tres minutos más tarde Saja Kalajdzic puso el 3-3 definitivo.

Con este resultado, que benefició a ambas selecciones, Austria terminó segundo y ahora se enfrenta a España en 16avos. Mientras que Algeria, pasó como mejor tercero y tendrá en frente a Suiza. Pero esto a su vez dejó a Irán fuera de los mejores terceros.

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El partido que desata dudas en el Mundial: ¿Hubo arreglo?

Por lo mismo, se deslizó el tema de un posible arreglen para beneficiar tanto a Austria y Argelia. “Nadie puede dar por sentado que fue un acuerdo, y especialmente después de lo que vimos durante los últimos 90 segundos”, recalcó Ralf Rangnick, deté de los europeos y que de inmediato descartó la teoría. .

“He sido entrenador durante unos 40 años y ni siquiera recuerdo un partido que haya tenido un desarrollo tan dramático”, agregó el DT de Austria. El tema escaló con la viralización de registros del partido donde los jugadores de Austria reclamaron por el último gol de Argelia. Lo que vuelve a aumentar los comentarios de un arreglo.

La guinda de la torta la puso Riyad Mahrez tras el partido. “Tengo que respetar el fútbol. El balón llega frente al portero y tengo que marcar. Al final ambos nos clasificamos y eso es lo importante”, resaltó. ¿Sospechoso, no?

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Pero mientras las teorías estallan en redes sociales, la FIFA decidió tomar una drástica decisión. Según indicó Mirror, pese a las denuncias, se decidió no investigar el caso. Incluso aún teniendo el registro que esto ya pasó en 1982 entre Austria y Alemania para dejar fuera a Argelia.

Pese a ello, hicieron caso omiso y recalcaron que confían plenamente en que el resultado se dieron por motivos deportivos. Y que así seguirá hasta la final del Mundial. ¡Juzgue usted!