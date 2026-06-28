César Vaccia golpeó la mesa y criticó que el cuerpo técnico de la U tenga cortado a Assadi en el Chuncho: explica por qué debería hacer todo lo contrario.

Universidad de Chile jugó un cuarto partido con Lucas Assadi cortado. El talentoso jugador formado en el CDA nuevamente quedó fuera de la citación por decisión técnica de Fernando Gago, y el interino Fabricio Coloccini mantiene el plan.

Es que en medio de los altibajos en el rendimiento de Assadi, Gago tomó la determinación de “castigar” al atacante. El que no corre no juega, fue el argumento del DT, y así van cuatro duelos.

En conversación con RedGol, el exentrenador y bicampeón con Universidad de Chile, César Vaccia, refutó la determinación del cuerpo técnico de la U con una visión totalmente contraria.

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Vaccia: pésima estrategia para recuperar a Assadi en la U

“Volvemos al inicio del problema de Assadi. Los seres humanos nos movemos a través del afecto y la confianza. Si la estrategia es recuperar su mejor nivel, me parece una pésima estrategia hacerlo marginándolo“, dijo Vaccia.

Vaccia reclama estrategia con Assadi: cortarlo no, confianza y afecto sí.

El otrora deté agregó que “hoy podría haber entrado perfectamente. Necesita un partido para demostrar lo que tiene, para retomar la confianza“.

“A no ser que desconozca una situación muy especial que haya pasado, no sé… pero de otra manera. No es una buena estrategia, me parece que no es una buena idea tratar que se recupere así, un jugador que necesita recuperar la confianza y afecto“, complementa.

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César Vaccia sentencia que “a Assadi no se le puede olvidar jugar al fútbol, ni toda la genialidad que tiene. Está bajo, pero hay que tirarlo hacia arriba, no hacia abajo. Y es un gran capital que tiene la U y el fútbol chileno. No creo que sea bueno marginarlo“.

Resumen:

-Lucas Assadi: quedó fuera de la citación de Universidad de Chile por cuarto partido.

-Fernando Gago: justificó la decisión técnica argumentando que “el que no corre no juega”.

-César Vaccia: el exentrenador criticó la marginación del jugador asegurando que Assadi necesita confianza y afecto.