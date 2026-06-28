Agustín Arce habló y compartió su felicidad tras anotar el tercer gol seguido en tres partidos como titular con la U. El volante está en racha y se empieza a erigir como figura estable.

Agustín Arce anda en racha y ratifica que tiene calibrada la puntería. El mediocampista formado en Universidad de Chile volvió a marcar un gol en la victoria del Chuncho, por 2-0 frente a Unión San Felipe en Copa Chile.

El oriundo de Lampa, con 21 años, saca en limpio la experiencia de sus salidas a préstamo por San Luis y Deportes Limache. De hecho, Arce llega a tres goles consecutivos en los últimos tres partidos de la U, seis en total con los azules en su joven carrera.

“Muy feliz por el triunfo. El gol… más allá de lo individual está lo colectivo, así que feliz por todos y por quedar primeros en la tabla“, dijo Arce mostrando un salto de madurez tras el partido.

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Arce empieza a ser figura estable en U. de Chile

Agregó que “lo dije en la semana: pasé por momentos difíciles y hoy estar viviendo esto, siendo en titular en el equipo de mis amores, es importante para mí. Lo llevo con mucha responsabilidad y alegría“.

Arce volvió a ser titular y figura en la U… y llegó al tercer gol en línea.

“Este triunfo es muy importante, supimos manejar el partido y mejorar los errores que tuvimos contra La Calera. Ahora pensamos otra vez en La Calera, para ganar en casa“, expuso.

Asimismo, reveló que en la semana “me gusta quedarme practicando más tiempo, es importante para llegar al día del partido y definir bien los tiros libres y tiros de equina”.

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Por último, el volante confirmó que el entrenador, Fernando Gago, ya está yendo al Centro Deportivo Azul tras sufrir el infarto. “Está yendo al CDA, es importante que esté con nosotros. Estamos felices que se esté recuperando“, sentenció Arce.

Resumen:

-Agustín Arce: marcó en el triunfo 2-0 de la U ante Unión San Felipe.

-Tres goles consecutivos: registra el mediocampista de 21 años con Universidad de Chile.

-Fernando Gago: el entrenador regresó al Centro Deportivo Azul tras sufrir un infarto.