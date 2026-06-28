La U alcanza el primer lugar en la tabla del Grupo D de Copa Chile con victoria "de seis puntos": le arrebató la cima a San Felipe con victoria de 2-0.

Universidad de Chile volvió al triunfo y lo hizo con victoria por 2-0 frente a Unión San Felipe, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026, en el Estadio Nacional. Con los tres puntos los azules se toman la primera posición en la tabla.

La U llegó a la jornada segundo en la tabla por detrás de San Felipe, y todavía con un partido menos, por lo que podría comenzar a asegurar su clasificación a la siguiente fase en el próximo partido.

La U debutó con empate 3-3 frente a Unión La Calera, por la primera fecha del grupo, para después golear por 4-1 a Santiago Wanderers por la jornada tres. Mantiene pendiente la segunda fecha ante San Felipe.

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Lo que viene para la U y San Felipe en Copa Chile

Por su parte, San Felipe registraba victoria y derrota ante Santiago Wanderers (2-1 y 3-1) y triunfo contra La Calera (0-2).

Los próximos desafíos de la U serán este miércoles 1 de julio como local contra La Calera y el domingo 5 de visita frente a Santiago Wanderers, los dos por Copa Chile.

Por su parte, Unión San Felipe enfrentará a La Calera el sábado 4 de julio, para volver a la acción por la Liga de Ascenso contra Deportes Iquique el 18 de julio. El encuentro pendiente ante la U está programado para el 5 de agosto.

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Tabla Grupo D

1.- U. de Chile 7 puntos (+5 y tres partidos jugados)

2.- San Felipe 6 (-1 y cuatro pafrtidos)

3.- La Calera 4 (+2 y tres partidos)

4.- Santiago Wanderers 3 (-6 y cuatro partidos)