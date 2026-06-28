Los cementeros lograron su primer triunfo en el certamen. Mientras los acereros vencieron a Deportes Temuco, los rancagüinos apenas igualaron con Recoleta.

En la zona centro sur de nuestro país continuó la actividad de la cuarta jornada en Copa Chile con otros cinco encuentros, donde en tres de ellos se dio la lógica para los cuadros de Liga de Primera, y en uno, estuvo a minutos de producirse una sorpresa.

Por el Grupo D, el mismo donde Universidad de Chile venció por 2-0 a San Felipe, quien dio un golpe de autoridad fue Unión La Calera que a puertas cerradas en el “Nicolás Chahuán” goleó a Santiago Wanderers por un categórico 4-0.

La figura del encuentro fue Bayron Oyarzo quien convirtió por duplicado al minuto y en los 52′. Aumentaron el argentino Francisco Pozzo (48′) y Martín Hiriart (89′) para sellar el primer triunfo de los cementeros en la Copa Chile.

Con cinco juegos continuó la actividad en Copa Chile

Por el Grupo F, Ñublense derrotó por la cuenta mínima a Rangers en el Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca, con la anotación de Lucas Molina (45+2′). Mientras que Curicó Unido y Universidad de Concepción igualaron 2-2. Benjamín Inostroza (25′, 35′) marcaron en el local, Facundo Mater (6′, 43′) igualó en la visita.

En el marco del Grupo H de Copa Chile, Huachipato aprovechó su condición de local para superar a Deportes Temuco por 2-0, con las anotaciones de Mario Briceño (36′) y el trasandino Lionel Altamirano (52′) para sumar su primera victoria aunque sigue colista de la zona con tres puntos.

Mientras que en el Estadio El Teniente de Rancagua, O’Higgins estuvo a segundos de ser sorprendido por Deportes Recoleta, luego que Felipe Flores abriera la cuenta en los 86′. Esteban Moreira (90+2′) puso el empate definitivo por 1-1.

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Así están las tablas de posiciones tras estos partidos

En síntesis