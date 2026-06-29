El jugador acaba de ser anunciado en su nuevo equipo sellando su regreso a Chile tras una breve incursión por Europa.

Deportes Iquique comenzó a moverse en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantel para la segunda rueda del Ascenso, donde buscará volver a la pelea por el regreso a la Primera División. En ese contexto, el cuadro nortino concretó un inesperado fichaje para potenciar su ofensiva.

Se trata de Thomas Jones, una de las figuras del Ascenso durante la temporada 2025. Tras su destacado rendimiento, el delantero dio el salto al Kaysar Kyzylorda de la Primera División de Kazajistán y, ahora, puso fin a su aventura en el extranjero para regresar a Chile y convertirse oficialmente en nuevo jugador de los Dragones Celestes.

Thomas Jones es de Deportes Iquique

La escuadra nortina confirmó en sus redes el fichaje del jugador. “¡Bienvenido al Dragón! Thomas Jones es el primer refuerzo de Deportes Iquique para el segundo semestre”.

“Tras una gran temporada 2025, en la que marcó 14 goles, fue una de las grandes figuras del Ascenso y estuvo nominado como mejor jugador del campeonato, Jones llega para aportar toda su calidad y poder ofensivo al Dragón. ¡Mucho éxito con esta nueva camiseta, Thomas! ¡Vamos con todo!”.

El presente de Deportes Iquique

El cuadro iquiqueño perdió la categoría durante la temporada 2025, por lo que luchan por volver a la división de honor chilena.

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Sin embargo, esta incursión en Primera B ha sido complicada, ya que tras el término de la primera rueda marchan en el puesto 14 de la tabla, cerca de la zona de descenso a la Segunda División, resultado que buscarán evitar este segundo semestre.

En síntesis: