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Mundial 2026

Mbappé queda a un tanto de Messi para ser el máximo goleador de los Mundiales

Mbappé marcó un doblete y le respira en la oreja a Messi y su histórica marca, donde ya se juegan un torneo aparte con las leyendas.

Por Cristián Fajardo C.

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Messi con 19 y Mbappé con 18 juegan un Mundial aparte.
Messi con 19 y Mbappé con 18 juegan un Mundial aparte.

El Mundial 2026 tiene una lucha aparte por ser el goleador histórico del torneo, donde esta jornada Kylian Mbappé quedó a tan sólo un gol de Lionel Messi en una batalla que tiene a todos los hinchas expectantes.

La selección de Francia se impuso por 3-0 a la selección de Suecia, con dos goles del jugador del Real Madrid, quien, por ahora, es el único que le puede aguar la fiesta al argentino campeón del mundo.

Mbappé llegó a los 6 goles en la presente edición, los mismos que Messi, pero el argentino lo supera con uno en el histórico en algo que se definirá partido a partido.

Kylian Mbappe marcó dos goles por Francia ante Suecia. (Photo by Al Bello/Getty Images)

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Francia vs Suecia MINUTO a MINUTO: formaciones y transmisión en TV y streaming del Mundial 2026

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Mbappé vs Messi por ser el goleador

Lionel Messi es el actual goleador de los Mundiales con 19 anotaciones con la camiseta de la selección de Argentina, donde superó al histórico Miroslav Klose quien se quedó con 16.

Pero Mbappé también está subido en esta batalla, porque con sus dos goles ante Suecia, que trasladaron a Francia hasta los octavos de final del Mundial 2026, estiró su cuenta a los 18 tantos.

Por lo mismo hay un torneo que se juega aparte entre los dos monstruos, que siguen avanzando con sus respectivas selecciones, además de dejando su nombre en la historia de los torneos.

Eso sí, hay que dejar en claro que, en el papel, Messi está jugando su último Mundial, mientras que el francés tiene para, al menos, uno más, lo que puede hacer agrandar su leyenda.

Mira los goleadores del Mundial:

Lionel Messi 19 goles

Kylian Mbappé 18 goles

Miroslave Klose 16 goles

Ronaldo 15

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