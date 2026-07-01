El entrenador argentino puso punto final a su proceso tras perder ante México, donde abre la puerta a un nuevo rumbo, justo cuando suena en la Roja.

La selección de Ecuador se despidió del Mundial 2026, luego de caer inapelablemente por 2-0 ante la selección de México, en la ronda de los 16vos de final del Mundial 2026 en un duelo disputado en el estadio Azteca.

Una eliminación que, además, marca la despedida del técnico Sebastián Beccacece al mando del equipo ecuatoriano, justo cuando su nombre ha rondado para asumir en la selección chilena.

Por lo mismo, una vez consumada la derrota, el entrenador argentino mandó un mensaje de despedida en Ecuador, lo que marca el final del proceso y apunta a un nuevo desafío.

Sebastián Beccacece terminó su proceso con Ecuador. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

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Beccacece le pone fin a su proceso en Ecuador

Sebastián Beccacece asume el final de su ciclo al mando de la selección de Ecuador, algo que se mira de cerca desde la selección chilena, donde es uno de los apuntados para asumir un nuevo desafío con la Roja.

“Hemos sido muy superados en el primer tiempo, creo que después reaccionamos y no encontramos el gol que nos hubiese dando un poco más de ánimos“, explicó por la clara derrota ante México.

Por lo mismo, vino el momento de dar una clara señal de su partida de Ecuador, con un agradecimiento por todo lo que les tocó vivir, más allá de las críticas recibidas.

“Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproches, solo agradecimientos“, comentó, dejando en claro su salida.

Revisa el compacto del México vs Ecuador: