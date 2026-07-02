La brasileña Tatiele Silveira fue consultada sobre su estilo al momento de dirigir, comparándolo con lo que hace Bielsa.

Este viernes 3 de julio se jugará una nueva edición del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica a nivel femenino. Albas y cruzadas se verán las caras en el Estadio Monumental por la fecha 14 del torneo, instancia en que las locales buscarán escaparse en la cima.

En la antesala de este compromiso las capitanas y entrenadores de ambos elencos se presentaron para una conferencia de prensa conjunta, donde la brasileña Tatiele Silveira enfrentó una curiosa comparación.

Y es que a la DT alba le preguntaron sobre su estilo al momento de dirigir y de si se asemeja a lo que hace Marcelo Bielsa, algo que la brasileña agradeció bastante. Si su trabajo se compara con lo que realiza el Loco, es porque algo está haciendo bien.

ver también Tatiele Silveira renueva con Colo Colo y revela si la llamaron de la Roja: “Nadie me habló”

Tatiele Silveira y la comparación con Marcelo Bielsa en su Colo Colo Femenino

La entrenadora de las albas afirmó que “para mi es un honor que se compare mi trabajo con el de Marcelo Bielsa, por toda la historia que Marcelo hizo en Chile. Es un gran entrenador y una referencia a nivel mundial. El año pasado usé un pequeño video de él en la Copa Libertadores”.

“Para mi como entrenadora lo más lindo del fútbol son los goles. Si no busco y no entrego esas ganas, hambre, de ganar los partidos a mi equipo, siento que se pierde la magia por el fútbol”, agregó.

Silveira ha ganado varios títulos dirigido al equipo femenino de Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Silveira sostuvo que “entiendo que mi equipo busca un equilibrio tanto defensivo como ofensivo, pero me encantan los goles. En todos mis equipos intento compartir con las chicas las emociones y sensaciones que involucran un partido de fútbol. Son 90 minutos intensos de pura emoción”.

“Es lo que buscamos, un plan de juego que nos de muchos goles. A veces lo logramos, otras veces no, pero la actitud será la de ganar los partidos”, concluyó.

ver también Poyet respalda a Bielsa tras fiasco de Uruguay en el Mundial 2026: “Si pidieron bajar charlas de 20 a 10 minutos es una vergüenza para el país”

En síntesis