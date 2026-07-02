Uno de los grandes perdederos que ha dejado la Copa del Mundo 2026 es Marcelo Bielsa. El entrenador es objetivo de muchas críticas, a las que se unió Mauricio Pinilla.

Uruguay es una de las selecciones que siempre se esperan que sea protagonista en la cita planetaria, pero de la mano del Loco fueron eliminados en fase de grupos, sin poder derrotar ni a Arabia Saudita ni a Cabo Verde. De esta manera, el rosarino le puso fin a su ciclo en la Celeste.

La crítica de Pinilla a Bielsa

Luego del Mundial, el planeta fútbol se ha dividido entre quienes defienden el trabajo de Marcelo Bielsa y quienes lo cuestionan. En este último bando está Mauricio Pinilla, quien alcanzó a ser dirigido por el argentino en la selección chilena.

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“Yo entrené un par de veces con él y lo odiaba y había momentos que me encantaba, pero es muy difícil meter a jugadores que están compitiendo en las mejores ligas del mundo o que son crack. Si tú no entras en la sintonía de él, el trabajo de Bielsa es nulo“, comenzó diciendo Pinilla en Radio Agricultura.

“Siempre lo vamos a comparar con el proceso que hizo con nosotros en Chile. ¿Extraordinario? Porque en Chile le tenían miedo, lo seguían como perritos, como ovejitas atrás y le hacían caso y eran disciplinados. Tuvo la capacidad de mejorar a muchos jugadores y transformarlos no sé si en cracks, pero en muy buenos jugadores“, complementó.

Bielsa pasa por uno de sus momentos más difíciles. Imagen: Getty

Marcelo Bielsa no sigue en Uruguay y su futuro está en el aire. En Chile es muy querido e incluso a muchos les gustaría que regresara, pero entre estas personas no parece estar Mauricio Pinilla. El ex Palermo, Cagliari, Atalanta y Genoa asegura que el entrenador no ha mejorado a pesar del tiempo que ha vivido en el fútbol.

“¿Sabes lo que le pasó a Bielsa el fútbol? Que nunca evolucionó. Se quedó con su metodología antigua y quiso morir con ella. Ha evolucionado Pep Guardiola, Thomas Tuchel, todos han ido evolucionando en base al equipo que van agarrando. Son todos los jugadores diferentes, todos los planteles diferentes y Bielsa no, quiere hacer todo como lo hacía hace 30 años“, cerró Pinilla.