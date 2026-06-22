La comunicadora abordó el fin de su relación con el exfutbolista y explicó por qué no existe posibilidad de una reconciliación.

Uno de los quiebres que más repercusión generó en el mundo del espectáculo y el deporte fue el de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla. Tras una extensa relación y varios años de historia en común, la comunicadora y el exfutbolista pusieron fin a su vínculo, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Ahora, a varios meses de la separación, Gallardo se sinceró sobre este complejo proceso y entregó detalles de cómo enfrentó el término de la relación. Además, abordó el vínculo que mantiene actualmente con Pinilla y cómo han logrado llevar adelante esta nueva etapa de sus vidas.

Gissella Gallardo habla de su quiebre con Mauricio Pinilla

En conversación con La Hora de Conversar (Diario La Hora) la panelista de Hay que Decirlo se refirió al quiebre, revelando que ella siente que vivió el duelo de la relación durante el quiebre de 2022. “Ahí siento que viví mi duelo de verdad con él porque ese fue, yo creo, que el peor año de mi vida o ha sido hasta el momento el peor año de mi vida, y Mauricio, que era la persona que yo más necesitaba, no estaba”.

“Fue un proceso que fui viviendo en la enfermedad de mi papá, en temas familiares que allí yo me di cuenta que ya no estaba tan enamorada de Mauricio. Después pasó lo de su tratamiento, que él me pidió ayuda, y en ningún momento se la iba a negar, o sea, es el papá de mis hijos y hemos vivido una vida juntos”.

Añadiendo: “Por un tema que yo lo quiero muchísimo, hoy día distinto, en ese momento no me había dado cuenta de que lo había dejado de amar como hombre”.

“Le deseo lo mejor del mundo, hoy en día está muy bien, me encanta que se haya sanado, me encantan las ganas que tiene de recuperar todo lo que ha perdido.

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Asimismo, cuenta que la separación fue el año pasado donde Gissella le dijo que ya “no daba más” y cada uno debía seguir su vida por separado. “Por temas personales decidimos seguir viviendo juntos, paso en el verano que yo estaba Viña que él había salido y hacer cosas…”

“Fue heavy darme cuenta de que después de tantos años uno es capaz de dejar de amar a una persona que pensaste que ibas a amar toda tu vida”.

En la misma línea, la comunicadora descarta de forma tajante una posible reconciliación. “Es que es imposible ya. Es imposible porque cuando ya dejas de amar a una persona, de admirarlo, de verte con esa persona, siento yo que es imposible”.