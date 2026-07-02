El ex futbolista confirmó su nuevo romance a través de las redes con románticas postales.

Tras un tiempo alejado de las noticias sobre su vida sentimental, Mauricio Pinilla volvió a acaparar la atención al mostrarse feliz en una nueva relación. El exfutbolista compartió en redes sociales una serie de románticas postales que confirmarían el gran momento personal que atraviesa.

La mujer que conquistó el corazón del exseleccionado nacional sería la modelo Paula Henríquez, con quien habría oficializado su relación hace algunas semanas.

¿Quién es Paula Henríquez?

La joven, de 30 años, desarrolla una carrera como modelo internacional y, según indica en su cuenta de Instagram, ha trabajado junto a diversas marcas tanto en Chile como en el extranjero.

Además, cuenta con una destacada trayectoria en certámenes de belleza. Entre sus principales logros figuran las coronas de Miss Universo Santiago 2019 y Miss Grand Chile 2023.

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Asimismo, representó al país en competencias internacionales como Miss Ultrauniverse 2020/21 y Reina Hispanoamericana 2021, consolidando su presencia en el mundo del modelaje y los concursos de belleza.

La reacción de Gisella Gallardo a la nueva relación de Pinilla

La noticia del nuevo romance lo dio a conocer Cecilia Gutiérrez en Hay que decirlo, programa donde también participa como panelista Gissella Gallardo, expareja del exfutbolista.

Sobre sus impresiones ante este nuevo romance, la comunicadora señaló: “Es bien bonita. Ojalá que sea muy feliz Mauricio, se lo merece”.

En síntesis: