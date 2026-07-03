Con una victoria Colo Colo mantendría el liderato de la Liga Femenina.

Colo Colo y Universidad Católica animarán este fin de semana uno de los duelos más atractivos de la fecha 15 de la Liga Femenina. Las albas recibirán a las cruzadas en el Estadio Monumental, con la misión de mantener el liderato del Campeonato Nacional.

Las dirigidas por Tatiele Silveira llega inspirado tras golear por 7-0 a Huachipato, mientras que la UC también atraviesa un gran momento luego de imponerse por 4-0 a Universidad de Concepción.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. U. Católica?

Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este viernes 3 de julio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 15 de la Liga Femenina.

El partido amistoso entre Albas y Cruzadas, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega 2. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.

Estos son los canales según tu cableoperador:

MEGA 2

VTR: 26/736

Claro: 519

DirecTV: 1155

Entel TV: 73

TUVES: 551

Mundo: 520

Mundo GO!: 50

GTD/Telsur: 839

Zapping: 27

Mary Valencia fue citada para el clásico femenino – Foto: Colo Colo Femenino

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Tabla de posiciones Liga Femenina 2026