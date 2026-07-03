Colo Colo y Universidad Católica animarán este fin de semana uno de los duelos más atractivos de la fecha 15 de la Liga Femenina. Las albas recibirán a las cruzadas en el Estadio Monumental, con la misión de mantener el liderato del Campeonato Nacional.
Las dirigidas por Tatiele Silveira llega inspirado tras golear por 7-0 a Huachipato, mientras que la UC también atraviesa un gran momento luego de imponerse por 4-0 a Universidad de Concepción.
¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. U. Católica?
Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este viernes 3 de julio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 15 de la Liga Femenina.
El partido amistoso entre Albas y Cruzadas, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega 2. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.
Estos son los canales según tu cableoperador:
MEGA 2
- VTR: 26/736
- Claro: 519
- DirecTV: 1155
- Entel TV: 73
- TUVES: 551
- Mundo: 520
- Mundo GO!: 50
- GTD/Telsur: 839
- Zapping: 27
Mary Valencia fue citada para el clásico femenino – Foto: Colo Colo Femenino
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Tabla de posiciones Liga Femenina 2026
|Pos.
|Equipo
|PJ
|Pts
|1
|Colo Colo
|13
|37
|2
|Universidad Católica
|13
|33
|3
|Universidad de Chile
|13
|32
|4
|Coquimbo Unido
|13
|25
|5
|Unión Española
|13
|24
|6
|Palestino
|12
|19
|7
|Huachipato
|13
|17
|8
|Santiago Wanderers
|13
|12
|9
|Universidad de Concepción
|13
|12
|10
|Deportes Iquique
|13
|11
|11
|Magallanes
|13
|10
|12
|Deportes Temuco
|13
|4
|13
|Deportes Recoleta
|13
|3