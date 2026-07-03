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Liga Femenina

¿Va por TV? Confirman horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. U. Católica por la Liga Femenina 2026

Con una victoria Colo Colo mantendría el liderato de la Liga Femenina.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo femenino recibe a U. Católica en el Estadio Monumental.
© Colo Colo FemeninoColo Colo femenino recibe a U. Católica en el Estadio Monumental.

Colo Colo y Universidad Católica animarán este fin de semana uno de los duelos más atractivos de la fecha 15 de la Liga Femenina. Las albas recibirán a las cruzadas en el Estadio Monumental, con la misión de mantener el liderato del Campeonato Nacional.

Las dirigidas por Tatiele Silveira llega inspirado tras golear por 7-0 a Huachipato, mientras que la UC también atraviesa un gran momento luego de imponerse por 4-0 a Universidad de Concepción.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. U. Católica?

Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este viernes 3 de julio, desde las 19:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 15 de la Liga Femenina.

El partido amistoso entre Albas y Cruzadas, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega 2. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.

Estos son los canales según tu cableoperador:

MEGA 2

  • VTR: 26/736
  • Claro: 519
  • DirecTV: 1155
  • Entel TV: 73
  • TUVES: 551
  • Mundo: 520
  • Mundo GO!: 50
  • GTD/Telsur: 839
  • Zapping: 27
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Tabla de posiciones Liga Femenina 2026

Pos. Equipo PJ Pts
1 Colo Colo 13 37
2 Universidad Católica 13 33
3 Universidad de Chile 13 32
4 Coquimbo Unido 13 25
5 Unión Española 13 24
6 Palestino 12 19
7 Huachipato 13 17
8 Santiago Wanderers 13 12
9 Universidad de Concepción 13 12
10 Deportes Iquique 13 11
11 Magallanes 13 10
12 Deportes Temuco 13 4
13 Deportes Recoleta 13 3
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