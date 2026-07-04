El capitán de Les Bleus sacó la voz de manera socarrona luego del difícil triunfo ante la Albirroja gracias a un penal que él convirtió. Aludió a jugar de terno y que "también sabemos ensuciarnos las manos".

Kylian Mbappé tuvo la llave de Francia para derrotar a Paraguay y acceder a la ronda de ocho mejores equipos en el Mundial 2026. El delantero del Real Madrid tenía claro que el duelo ante el cuadro sudamericano sería muy complejo por el cerrojo defensivo que iban a disponer los guaraníes.

Y así no más fue: recién en el minuto 70, gracias a un penal sobre Desire Doué que el juez sancionó mediante el VAR, el capitán de Les Bleus pudo derrotar al excelente golero Orlando Gill. Fue el tanto que sentenció la victoria a favor de los pupilos de Didier Deschamps.

Luego del encuentro, Mbappé sacó la voz para resumir la dificultad del encuentro. “Sabíamos perfectamente qué tipo de partido íbamos a encontrar y si tenemos que ensuciarnos las manos, también sabemos hacerlo”, apuntó el exjugador del PSG y del AS Mónaco.

El festejo de Mbappé ante el espigado meta que milita en San Lorenzo de Almagro de Argentina. (Dan Mullan/Getty Images).

“Pensaban que saldríamos a jugar de traje, pero también sabemos jugar feo y estuvimos ahí para pelear el partido. Incluso en ese tipo de juego fuimos mejores que ellos”, lanzó el crack galo, quien terminó muy molesto con los rivales. Es más, ni siquiera quiso saludar a Gill tras convertirle el penal.

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Mbappé y la victoria de Francia a Paraguay: “Intentaron llevarnos a su terreno, pero les ganamos”

Para Kylian Mbappe, el exiguo triunfo de Francia ante Paraguay fue una muestra importante de carácter. Pero no sólo de eso. “Demostramos que no sólo somos un equipo que sabe jugar un fútbol de ataque”, apuntó el atacante de 27 años sobre este espeso choque frente a la Albirroja.

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“Ese es su fútbol y no hay una forma correcta o incorrecta de jugar. Intentaron llevarnos al terreno donde se sienten más cómodos, pero les ganamos”, sentenció Kylian Mbappé, quien sigue adelante en la lucha con Lionel Messi por ser el goleador histórico de los Mundiales.

En el encuentro, Mbappé tuvo varios encontronazos con rivales. Como cuando insultó en castellano al zurdo zaguero Junior Alonso. O cuando recibió un cortito de Matías Galarza Fonda, uno de los jugadores más destacados de la selección paraguaya en la Copa del Mundo.

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