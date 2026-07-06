“Mi candidato”: El festejo de Arturo Vidal tras triunfo de España sobre Portugal

El King celebró la victoria por 1-0 y recalcó que es candidato a conquistar al Mundial 2026. "Yo dije que ganaban", aseguró.

El Mundial 2026 comienza la recta final hacia la final. Lo que está jornada de lunes tuvo como consecuencia un apronte de pesos pesados entre España y Portugal. Lo que vaticinó Arturo Vidal, quien predijo el triunfo de los dirigidos por Luis De la Fuente.

Es que “La Furia Roja” ha sido el equipo favorito del King desde antes que comenzara el Mundial. Por lo mismo, ha recalcado que por la calidad de sus jugadores tiene todo para disputar la final.

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Lo que confirmó con el tanto de Mikel Merino y que dejó fuera a la siempre candidata Portugal de Cristiano Ronaldo. “Pasamos, yo dije que ganaba España”, festejó de pie Vidal que sufrió como un hincha más el partido de este lunes.

“Mi candidato número uno es España”, agregó el capitán de los albos a minutos de iniciar el partido por Copa Chile ante Recoleta.

Cabe consignar que no es la primera vez que Vidal confiesa su fanatismo por España. Ya en octavos los dieciseisavos había indicado que pasarían de fase y así lo hicieron ante Austria.

“El campeón será España. Es mi candidato número”, aseguró. Incluso ha llenado de elogios a su máxima figura Lamine Yamal. “Que siga creciendo. Le deseo mucha suerte y ojalá siga rompiéndola porque tiene una magia increíble”, recalcó el King.

¿Cuándo juega España por cuartos de final?

La selección de España superó por la cuenta mínima a Portugal y ahora está en la fase de cuartos de final. Por lo que debe esperar a su rival entre Estados Unidos y Bélgica. El próximo duelo está programado para el viernes 10 de julio a las 15:00 horas en el Estadio de Los Ángeles, más conocido como SoFi Stadium.