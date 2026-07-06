Tras derrota de Portugal ante España: El llamativo registro de Cristiano Ronaldo en Mundiales

El delantero y capitán de los lusos, no pudo seguir avanzando y se quedó en la fase de octavos. Revisa cuál fue su mejor presentación en Mundiales.

Se fue un candidato a ganar el Mundial 2026. Este lunes la selección de España acabó con el sueño de Cristiano Ronaldo y Portugal. Con tanto en los descuentos, el cuadro luso quedó fuera del torneo en octavos de final.

El hombre encargado de cambiar la historia en el último suspiro fue nada menos que Mikel Merino. El volante ingresó en el 85’, y cinco minutos más tarde protagonizó la jugada del partido. Tras gran habilitación de Ferran Torres, el volante del PSG ingresó al aire y con certera definición puso el 1-0 definitivo.

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Lo que terminó con la participación de Cristiano Ronaldo en Mundiales. Con 41 años el delantero había confesado que este lunes podía ser su último partido en Mundiales.

“Este será mi último Mundial. Me voy con la conciencia tranquila. Lo he dado todo por el fútbol”, recalcó CR7 en la conferencia previa al duelo de este lunes. Lo que lamentablemente para los hinchas se confirmó tras la derrota ante España.

Cristiano Ronaldo contuvo las lágrimas tras la derrota de Portugal ante España

El registro de Cristiano Ronaldo en Mundiales: Once goles y hasta semis

La historia de Cristiano Ronaldo está plagada de récords como los cinco Balones de Oro que ha recibido, los 34 títulos que acumula y los cientos de goles que tiene en su cuenta. A tal punto que está en 976 tantos y ahora su gran objetivo será llegar a los mil.

Sin embargo, en Mundiales también escribió importantes registros. En total marcó 11 goles y superó a Eusébio que se quedó con 10. También es el único que ha logrado marcar en seis copas planetarias distintas.

Cristiano Ronaldo dijo presente en seis Mundiales con Portugal

Ahora en el detalle se desglosa de la siguiente manera. En Alemania 2006, que fue su primer Mundial, marcó un gol y llegó hasta semifinales donde cayó ante Francia. Luego en Sudáfrica 2010 repitió la dosis y llegó hasta octavos. España fue el verdugo de los lusos.

En Brasil 2014 también marcó un tanto y no pudo pasar la fase de grupos. En Rusia 2018 marcó cuatro goles pero se quedó en octavos ante Uruguay.

En Qatar 2022 se quedó con solo un gol y Marruecos fue el encargado de acabar con el sueño en cuartos. En este 2026 anotó tres goles y con el nuevo formato se quedó en octavos de final.