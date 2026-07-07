“Todo el mundo lo vio”: La potente reflexión de Salah tras sufrido triunfo de Argentina en el Mundial

El capitán de Egipto lamentó lo ocurrido en la llave de octavos de final y que dejó a la albiceleste como gran vencedora.

La selección de Argentina realizó una nueva hazaña en el Mundial. Ahora en los últimos minutos logró revertir el 2-0 en contra ante Egipto y aseguró sus pasajes a cuartos de final.

Encuentro que estuvo marcado por las polémicas decisiones de Francois Letexier. El juez de 37 años no titubeó al marcar penal para Argentina por falta sobre Nicolás Tagliafico. Luego anuló el golazo de Mostafa Zico.

ver también DT de Egipto queda furioso tras la derrota vs Argentina en el Mundial 2026: “Quieren mantener a Messi por marketing”

La guinda de la torta vino cuando tampoco cobró la falta sobre Mohamed Salah y que permitió la remontada de la albiceleste. Para peor, ni consideró el reclamo por actos racistas que indicó el DT Hossam Hassan.

El reclamo de Egipto: esto dijo Mohamed Salah tras triunfo de Argentina

Por lo mismo, el máximo referente de Egipto salió al paso del polémico partido y entregó un particular análisis. “Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda”, indicó Mohamed Salah.

“Cometimos algunos pequeños errores”, reconoció tras lo registrado en el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta. Sin embargo, el tono cambió al abordar el arbitraje.

Las faltas de la discordia. La de la izquierda no fue cobrada, mientras que la de la derecha sí. Juzgue usted.

“Prefiero no opinar. No quiero hablar del árbitro porque me meteré en problemas. Pero todo el mundo vio lo que pasó. No tengo mucho más que añadir”, lanzó Salah haciendo mención al penal que no le cobraron en los descuentos y que pudo marcar el curso del partido.

Tras ello, repasó lo que todos vieron en el partido y marcó los puntos que fueron determinantes en el duelo. Para que no se olviden de lo que se puede venir en cuartos de final.

Salah lamentó el robo a mano armada que sufrió Egipto ante Argentina (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

“Nos anularon un gol y también nos pitaron un penal. Después, ellos contraatacaron y marcaron. Queríamos llegar lo más lejos posible en la competición, pero así lo quiso Dios”, sentenció el delantero que ahora busca club tras dejar Liverpool.

Pese a los reclamos, ahora Argentina avanza de fase y el próximo 11 de julio disputará la chance de meterse en semifinales. Por lo que espera al rival del vencedor entre Colombia y Suiza.