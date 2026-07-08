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Copa de la Liga

Unión La Calera vs Coquimbo Unido: Formaciones, horario y link para ver EN VIVO y ONLINE las semifinales de la Copa de la Liga

Cementeros y piratas dan el vamos a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

Por Patricio Echagüe

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Cementeros y piratas dan el vamos a las semis de la Copa de la Liga 2026.
© Photosport.Cementeros y piratas dan el vamos a las semis de la Copa de la Liga 2026.

La acción de la Copa de la Liga 2026 regresa en el fútbol chileno con el desarrollo de sus semifinales, instancia que comenzará esta tarde con el choque de ida entre Coquimbo Unido y Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán.

Cementeros y piratas se dan cita tras dominar en sus respectivos grupos. Mientras el equipo de Martín Cicotello lideró el Grupo D por sobre Audax, la U y La Serena, los dirigidos por Hernán Caputto hicieron lo propio en el A por encima de Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

Sin embargo, su realidad en la Liga de Primera es bastante distante. Coquimbo cerró la primera rueda cuarto con 24 puntos, mientras que La Calera es el colista del torneo con apenas 12 unidades.

Por lo mismo, habrá que ver si esta distancia en el torneo local se ve reflejada en este certamen doméstico, que recordemos, entrega un cupo para la próxima Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

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¿A qué hora juegan Unión La Calera vs Coquimbo Unido?

Piratas y cementeros se verán la caras hoy miércoles 8 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán por la semifinal de ida en Copa de La Liga 2026.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Unión La Calera vs Coquimbo Unido?

Este duelo no será transmitido por televisión en la señal habitual de TNT SPORTS, ya que solo se podrá ver de manera online y por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Transmisión minuto a minuto del partido

El Municipal Nicolás Chahuán Nazar espera por el partido

¡La llegada de Coquimbo al Nicolás Chahuán!

La otra semifinal

Por el otro lado del cuadro se verán las caras Ñublense y O'Higgins, quienes jugarán el partido de ida de la llave mañana jueves 9 de julio a las 19:00 horas en el  Nelson Oyarzún Arenas.

Dos equipos que dominaron en sus respectivos grupos

Cementeros y piratas llegaron a esta instancia luego de tras dominar en sus respectivos grupos de la Copa de la Liga 2026. Mientras el equipo de Martín Cicotello lideró el Grupo D con 13 puntos por sobre Audax, la U y La Serena, los dirigidos por Hernán Caputto hicieron lo propio en el A con 14 unidades por encima de Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

¡COMIENZAN LAS SEMIS DE LA COPA DE LA LIGA 2026!

A partir de las 19:00 horas Unión La Calera y Coquimbo Unido juega en el Estadio Nicolás Chahuán la ida de la primera semifinal de esta Copa de la Liga 2026.

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