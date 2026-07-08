Cementeros y piratas dan el vamos a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

La acción de la Copa de la Liga 2026 regresa en el fútbol chileno con el desarrollo de sus semifinales, instancia que comenzará esta tarde con el choque de ida entre Coquimbo Unido y Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán.

Cementeros y piratas se dan cita tras dominar en sus respectivos grupos. Mientras el equipo de Martín Cicotello lideró el Grupo D por sobre Audax, la U y La Serena, los dirigidos por Hernán Caputto hicieron lo propio en el A por encima de Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

Sin embargo, su realidad en la Liga de Primera es bastante distante. Coquimbo cerró la primera rueda cuarto con 24 puntos, mientras que La Calera es el colista del torneo con apenas 12 unidades.

Por lo mismo, habrá que ver si esta distancia en el torneo local se ve reflejada en este certamen doméstico, que recordemos, entrega un cupo para la próxima Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

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¿A qué hora juegan Unión La Calera vs Coquimbo Unido?

Piratas y cementeros se verán la caras hoy miércoles 8 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán por la semifinal de ida en Copa de La Liga 2026.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Unión La Calera vs Coquimbo Unido?

Este duelo no será transmitido por televisión en la señal habitual de TNT SPORTS, ya que solo se podrá ver de manera online y por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Transmisión minuto a minuto del partido