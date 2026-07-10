El nuevo arquero de Cobresal fue pasando a pulso por Tercera, Segunda y Primera A. Entremedio debió estudiar y trabajar, pero nunca fue opción bajar los brazos y hoy arriba a la Primera División.

Matías Olguín vive un sueño y con 30 años arriba a Primera División para debutar en la máxima categoría del fútbol chileno como flamante refuerzo de Cobresal. El arquero dio la vuelta larga, pero el esfuerzo dio su recompensa.

En conversación con RedGol, Olguín narró parte del camino, dejando claro que no fue fácil. Pero su historia es un ejemplo para aquellos que sienten que es el momento de bajar los brazos.

“Creo que se dio así porque tenía que vivir todo ese proceso. De niño era mi sueño. No pensaba en jugar en Primera División, yo quería ser profesional. Y los sueños fueron creciendo conmigo. Cuando estaba en Tercera División soñaba con llegar al profesionalismo. Cuando llegué al profesionalismo, Segunda División, soñaba con jugar en la Primera B. Y cuando estaba en la B, empecé a imaginar cómo sería jugar en Primera División“, dijo el meta.

Incluso, reveló que en paralelo “el camino fue largo. Me tocó estudiar, trabajar y entrenar al mismo tiempo. Trabajé en supermercados, manejé Uber, aprendí el oficio de la tapicería con mi familia… Hice muchas cosas para poder seguir jugando al fútbol, pero nunca pensé en dejarlo“.

ver también Debutará en Primera a los 30 años y emociona con su historia: “Era un sueño de niño”

Olguín y Cobresal se enfocan en salir de la zona de descenso

“Hoy miro hacia atrás y entiendo que cada paso tenía un propósito. Si hubiera llegado antes quizás no lo habría valorado de la misma forma. Todo lo que viví me preparó para este momento. Hoy estoy cumpliendo un nuevo sueño, pero sigo con la misma ilusión de ese niño que un día le dijo a su papá: algún día voy a ser futbolista profesional”, complementó.

Respecto a su fichaje en Cobresal, Olguín y sus nuevos compañeros tampoco la tendrán fácil: Los Mineros son penúltimos en la tabla de la Liga de Primera, pero el arquero confía plenamente en que el club saldrá de los puestos de descenso.

Olguín ya trabaja con Cobresal en El Salvador.

“Mi primer objetivo es cumplir para lo que me trajeron: mantener la categoría con Cobresal. En lo personal, quiero consolidarme en Primera División, mantenerme en esta categoría y seguir creciendo como futbolista y como persona”, expone.

Sobre lo que puede entregarle al cuadro de El Salvador, Matías Olguín sostiene que “vengo con muchas ganas de cooperar en todo lo que pueda. Quiero aportar desde donde me toque, sumar al grupo y hacer todo lo posible para que a Cobresal le vaya bien”.

ver también Agónico triunfo de Ñublense ante O’Higgins por la ida: Chillán se ilusiona con la final de Copa de la Liga

“Puedo aportar orden, seguridad y mucha competitividad. Como arquero, entiendo que mi responsabilidad no es sólo atajar; también es comunicar, ordenar al equipo y transmitir tranquilidad dentro de la cancha. Soy una persona muy positiva y muy determinada. Me gusta competir, exigir al grupo desde el ejemplo y ayudar a que todos demos un poco más”, sentenció.

Resumen:

Matías Olguín con 30 años refuerza a Cobresal para debutar en Primera División.

Trabajó en Uber y supermercados durante su paso por las divisiones de ascenso.

Cobresal marcha penúltimo en la tabla de la Liga de Primera actualmente.