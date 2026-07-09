El portero cumplirá el sueño de disputar la máxima categoría del fútbol chileno tras una extensa carrera en el Ascenso.

Cobresal continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su plantel para la segunda rueda de la Liga de Primera. En esa línea, el cuadro minero incorporó a Matías Olguín, defensor de 30 años que, tras una extensa carrera en el Ascenso chileno, tendrá por primera vez la oportunidad de competir de manera estable en la máxima categoría.

En conversación con AS Chile, el zaguero se refirió a este importante paso en su carrera.

“Para mi era un sueño de niño. Todos queremos esto desde que empezamos a jugar, pero sólo el 1% llega a la máxima categoría. Hoy es una realidad para mí y después de tantos años no sé cómo describirlo. Es emotivo y hay ilusión, pasé por muchas cosas”.

La llegada de Matías Olguín a Cobresal

Sobre su ascenso a la Primera División, Olguín señaló: “No fue suerte, nada de eso. Esto es la recompensa de años de trabajo silencioso y perseverante, porque nunca dejé de confiar. Siempre he invertido en mí pagando gimnasio o sicólogo y cuidándome de la alimentación y el sueño”.

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“Cuando niño tuve problemas de desarrollo, decían que no crecería y que no era factible que fuera arquero. Hoy mido 1.83 y estoy en Primera”.

Añadiendo que “siempre trabajé para llegar a Primera y me comporté como profesional. Todo lo que hacía era pensando en que podía llegar. Estaba en Tercera A y pensaba en subir de categoría”.

“Le decía a compañeros que si no llegaba a Primera, me retiraba. Además, cuando era niño, me fui a probar a Cobresal a los 10 u 11 años y fui con lo puesto, porque no tenía plata para guantes. En ese tiempo, el profe le dijo a mi papá que era un diamante en bruto. Y mira, hoy llego a este club”.