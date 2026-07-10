Chillanejos y Celestes pelearán este fin de semana por un cupo en la final de la Copa de la Liga.

La Copa de la Liga entra en la recta final y este domingo se define al segundo finalista. O’Higgins recibirá a Ñublense con la obligación de revertir la serie, luego de que los chillanejos se quedaran con la ida por 2-1, gracias a un agónico gol en los descuentos bajo la lluvia en el Nelson Oyarzún.

En Jugabet un triunfo de los Celestes paga 1.79 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 17.900. El empate paga 3.80 y la victoria Chillanejos 4.74.

Ñublense y O’Higgins se enfrentan en la semifinal de ida por Copa de la Liga – Photosport

O’Higgins vs. Ñublense: Hora y canal

Ñublense y O’Higgins juegan este domingo 12 de julio, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la semifinal de vuelta en Copa de La Liga.

El partido entre Celestes y Chillanejos, no será transmitido por televisión, en la señal habitual de TNT SPORTS , solo se podrá ver de manera online y por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Las llaves se definieron de acuerdo con la ubicación de los equipos en la Liga de Primera 2025, enfrentando al mejor ubicado con el de menor posición y a los dos restantes entre sí.

¿Cómo ver el partido?

Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Paso a paso para acceder a TNT Sports en HBO Max

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente: Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión” Elegir la opción “Conectar con tu proveedor” Buscar el operador de TV correspondiente Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado) Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido



Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

● Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.

En resumen…