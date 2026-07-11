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Mundial 2026

Minuto a minuto: las selecciones de Argentina y Suiza pelean el último boleto a semis del Mundial

Lionel Messi y Argentina buscan las semifinales del Mundial 2026. Al frente está una Suiza que quiere dar la sorpresa y meterse entre los cuatro mejores planetarios, y de paso jubilar al 10 trasandino del máximo certamen del balompié.

Por Diego Jeria

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Argentina o Suiza entrarán en semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra.
© Montaje IAArgentina o Suiza entrarán en semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Las selecciones de Argentina y Suiza definen al último semifinalista de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste de Lionel Messi enfrenta a los helvéticos por los cuartos de final de la cita planetaria, con escenario en Kansas City.

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Cabe recordar que Argentina viene de dejar en el camino a Egipto (3-2), mientras Suiza eliminó a Colombia por penales (4-3) tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y el alargue.

Argentina busca la semifinales y Messi seguir sumando en la tabla de goleadores.

Argentina busca la semifinales y Messi seguir sumando en la tabla de goleadores.

Asimismo, Lionel Messi intentará tomarse el primer lugar de la tabla de goleadores. La Pulga llega al duelo empatado con Kylian Mbappé, ambos con ocho conquistas. Le siguen el eliminado Erling Haaland (8) y Harry Kane (7) aún en carrera.

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Minuto a minuto: Argentina vs. Suiza

Dónde ver el partido

Argentina vs. Suiza será transmitido en televisión abierta por la señal de Chilevisión, mientras que por TV paga los podrás ver por DSports (610/1610) de DirecTV. Online por streaming está disponible por las palicaciones de DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ para suscriptores, o en el sitio y YouTube de CHV, además de DAZN.

Otro chileno

En colaboración con el árbitro Joao Pinheiro comanda el VAR el mexicano Guillermo Pacheco. Su asistente en la caseta como AVAR será el chileno Juan Lara.

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¿En qué piensas, Lionel? Un triunfo y clasificación, o el último partido de la carrera de Messi en los mundiales.

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Así está el cuadro final del Mundial

Francia contra España e Inglaterra frente a Argentina o Suiza en semifinales...

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Final del segundo tiempo extra: triunfo de Inglaterra por 1-2 y se va a semifinales del Mundial. Noruega se despidió del certamen.

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Los datos del partido

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio, desde las 21:00 horas de Chile, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. El duelo válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 será arbitrado por el portugués João Pinheiro.

Probables formaciones de Argentina y Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder y Rubén Vargas; y Breel Embolo.

¡DT DE NORUEGA SE VOLVIÓ LOCO!

Noruega comienza el segundo tiempo del alargue sin Haaland: Stale Solbakken lo reemplazó. El Androide se fue a la banca e Inglaterra sigue ganando 1-2.

Final del primer tiempo extra

Inglaterra se impone 1-2 por ahora a Noruega. Faltan los segundos 15' del alargue.

GOL DE INGLATERRA: 1-2

Inglaterra se pone arriba de Noruega con el segundo gol de Jude Bellingham (90'+3). Por ahora clasifican los británicos.

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Noruega e Inglaterra aún juegan

Noruega e Inglaterra siguen jugando en Miami. Tras igualar 1-1 en los 90' se fueron al alargue. De acá sale el rival de Argentina o Suiza.

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Noruega e Inglaterra siguen jugando en Miami. Tras igualar sin goles en los 90' se fueron al alargue. De acá sale el rival de Argentina o Suiza.

Comenzamos la previa

Buenas noches amigas y amigos. Comenzamos la previa del trascendental partido entre Argentina y Suiza, el último de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el encuentro con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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