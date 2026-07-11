Lionel Messi y Argentina buscan las semifinales del Mundial 2026. Al frente está una Suiza que quiere dar la sorpresa y meterse entre los cuatro mejores planetarios, y de paso jubilar al 10 trasandino del máximo certamen del balompié.

Las selecciones de Argentina y Suiza definen al último semifinalista de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste de Lionel Messi enfrenta a los helvéticos por los cuartos de final de la cita planetaria, con escenario en Kansas City.

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Cabe recordar que Argentina viene de dejar en el camino a Egipto (3-2), mientras Suiza eliminó a Colombia por penales (4-3) tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y el alargue.

Argentina busca la semifinales y Messi seguir sumando en la tabla de goleadores.

Asimismo, Lionel Messi intentará tomarse el primer lugar de la tabla de goleadores. La Pulga llega al duelo empatado con Kylian Mbappé, ambos con ocho conquistas. Le siguen el eliminado Erling Haaland (8) y Harry Kane (7) aún en carrera.

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Minuto a minuto: Argentina vs. Suiza