El ex seleccionado argentino cuestionó a quienes señalan que la Albiceleste ha recibido ayudas en el Mundial 2026.

Argentina está en las semifinales del Mundial 2026 y este miércoles jugará el clásico ante Inglaterra, donde el ganador de la llave luchará por el título del certamen planetario ante Francia o España.

El camino de la Albiceleste en la Copa del Mundo se ha visto empañado por las decisiones arbitrales a su favor. Uno de los que alzó la voz sobre esta situación fue el ex volante brasileño Felipe Melo.

“Para mí ayudaron a Argentina, muchísimo. Y te diré por qué, mi argumento: al no expulsar a Messi por esa falta, simplemente al no expulsarlo, ya son demasiado favoritos”, dijo el ex seleccionado brasileño en Globo.

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Andrés D’Alessandro responde los cuestionamientos de Felipe Melo

Las declaraciones de Melo tuvieron respuesta de inmediata, porque en el mismo debate en la televisión brasileña estaba participando el argentino Andrés D’Alessandro, quien se molestó por el relato que dice que ayudan a la Albiceleste.

“No creo que hayan ayudado a Argentina, pero sí… Hay tanta discusión sobre este tema que hoy la tendencia es que Argentina está siendo beneficiado y llegará a la final, será campeona por la FIFA. Pero estoy de acuerdo, y ya lo dije aquí, la primera jugada de Messi merecía una revisión. El resto ocurrió en dos jugadas. Eso no se ve, no es común en el fútbol”, dijo el ex volante.

El VAR. “amigo íntimo” de Argentina en el Mundial. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

“En España fueron los primeros que reclamaron que Argentina estaba siendo beneficiada por los arbitrajes. Me indigna que hablen de ‘robar’. Argentina no está haciendo la mejor Copa del Mundo en términos de superioridad ante los adversarios, pero también mereció pasar por la garra que mostró“, cerró.

Argentina tiene una prueba de fuego el miércoles ante Inglaterra, el primer rival de peso al que se va a enfrentar en el Mundial 2026.

En síntesis

El ex volante brasileño Felipe Melo afirmó que los arbitrajes ayudaron muchísimo a Argentina.

afirmó que los arbitrajes ayudaron muchísimo a Argentina. El argentino Andrés D’Alessandro defendió a su selección ante las críticas por supuestos beneficios.

defendió a su selección ante las críticas por supuestos beneficios. La selección de Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles por las semifinales del Mundial.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.