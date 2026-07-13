El delantero inglés publicó un mensaje que asusta a los hinchas ingleses en la previa a la semifinal del Mundial 2026.

El destino quiso que se volvieran a ver las caras en una semifinal de un Mundial. Argentina e Inglaterra, clásico total, se medirán este miércoles por el paso a la final de la Copa del Mundo de 2026.

El duelo con tintes políticos por la Guerra de Las Malvinas no se juega en un certamen planetario desde 2002, cuando los ingleses vencieron a la Albiceleste por 1-0 en la fase de grupos, por lo que hay mucha expectación para el juego.

En la isla británica están muy emocionados por el rendimiento de su equipo y esperan levantar una copa que solo alzaron en 1966, pero su máxima estrella, Harry Kane, genera preocupación en la previa.

Con las semifinales a un paso, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

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Harry Kane espera recuperarse para el partido con Argentina

El delantero de Bayern Múnich lleva 6 goles y ha sido clave en el cuadro de Thomas Tuchel, por lo que se ha desgastado todo el torneo, situación que el propio jugador expresó.

Kane publicó un mensaje pensando en el partido con Argentina, pero los hinchas se asustaron, debido a que dejó en claro que se debe “recuperar” físicamente para el compromiso que se desarrollará en Atlanta.

Harry Kane está con problemas físicos. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

“Enfrentarnos a Argentina en las semifinales será un partido realmente especial, otro partido difícil. No puedo esperar a recuperarme y a estar de nuevo con los chicos ahí dentro“, publicó el goleador.

Pese a las dudas, todo apunta a que Harry Kane no se perderá por ningún motivo el partido y será el capitán de Inglaterra ante Argentina por las semifinales del Mundial 2026.

En síntesis

El delantero Harry Kane llegó a los 6 goles anotados en el torneo.

llegó a los 6 goles anotados en el torneo. El capitán Harry Kane expresó la necesidad de recuperarse físicamente antes del partido.

expresó la necesidad de recuperarse físicamente antes del partido. La semifinal entre Inglaterra y Argentina se disputará en la ciudad de Atlanta.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.