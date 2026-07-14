El volante argentino adelantó lo que será el choque por las semifinales del Mundial 2026. “En redes aparecen ciertas cosas”, afirmó el jugador del Liverpool.

Argentina e Inglaterra protagonizarán un verdadero partidazo por las semifinales del Mundial 2026. Albicelestes y británicos se verán las caras este miércoles 15 de julio a las 15:00 (hora de Chile) en Atlanta, donde definirán al segundo finalista tras lo hecho hoy por Francia y España.

En la previa a esta duelo que salió a hablar con la prensa trasandina fue Alexis Mac Allister, quien apostó por repetir la hazaña de México 1986, donde los sudamericanos ganaron por 2-1 tras un partido histórico de Diego Maradona.

Para el jugador del Liverpool alguien como Lionel Messi es capaz de hacer lo que en su momento hizo Maradona, algo que se escapa para el resto de los mortales en el plantel albiceleste.

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Mac Allister adelanta el choque Argentina vs Inglaterra

“Inspirarse sobre lo que hizo Diego (Maradona) es complicado. Llevar a cabo las cosas que él hacía en una cancha es prácticamente imposible. Quizás solo Leo (Messi) puede hacerlo”, declaró el volante a los medios argentinos.

En ese sentido, el jugador sostuvo que “en redes aparecen ciertas cosas. En estos días, no sé si fue casualidad o no, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno lo ayudan, intenta verlas y recordarlas”.

Mac Allister viene de anotar un gol clave para Argentina ante Suiza. | Foto: Getty Images.

Para cerrar Mac Allister afirmó que “desde ese lado, sí obviamente que Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá que podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86”.

Cabe recordar que Argentina llegó a esta instancia tras eliminar en cuarto de final a Suiza, mientras que Inglaterra hizo lo propio con Noruega.

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