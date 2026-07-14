John Terry asegura que Argentina "no le preocupa" salvo por Messi y confía que Inglaterra se quedará con el paso a la final.

A medida que la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 entra en su etapa más decisiva, las declaraciones cruzadas y la guerra psicológica comienzan a tomar protagonismo fuera de la cancha.

En esta ocasión, fue el histórico exdefensor del Chelsea y de la selección inglesa, John Terry, quien encendió la polémica con tajantes opiniones sobre las posibilidades de su país de levantar el ansiado trofeo.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, el ex zaguero aseguró que Inglaterra tiene todo a su favor para disputar el partido decisivo por el título, a pesar de tener a Argentina al frente en semis.

John Terry está presente en el Mundial 2026

Terry dejó en claro que la confianza en el actual plantel de los “Tres Leones” está por las nubes. Para el ex capitán inglés, el rendimiento mostrado por su selección a lo largo de este certamen planetario es prueba suficiente de que están listos para romper de una vez por todas la sequía histórica que arrastran desde 1966.

“Veo a este equipo sumamente sólido, maduro y con la jerarquía necesaria para instalarse en la gran final”, afirmó, respaldando con creces el trabajo de las principales figuras de la plantilla.

Sin embargo, lo que más hizo eco en nuestra región fue su ninguneo hacia la selección argentina, actual campeona defensora. “Argentina no me preocupa en lo absoluto”, sentenció, restándole peso a la Albiceleste y desestimando el poderío que los coronó hace cuatro años en Qatar 2022.

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“Creo que, hombre por hombre, somos mejores que Argentina”, indicó para aleonar a su seleccionado de cara al decisivo duelo que puede llevarlos a una final del mundo.

Inglaterra teme al factor Messi en Argentina

Eso sí, sabe que hay un jugador determinante y que es mejor que todos los ingleses. “Somos mejores, salvo por Messi”, aclaró y sabe que puede marcar diferencia.

Messi es el jugador que asusta a Inglaterra

“Es muy difícil detenerlo cuando quiere. Puede hacer magia en cualquier momento. Además, si le das un poco de tiempo y espacio en cualquier parte del campo, puede marcar la diferencia”, explicó.

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“Por eso se necesita la máxima concentración, porque constantemente se mueve a zonas que dificultan el trabajo de los defensores“, entiende sobre lo que hará la Pulga.

Como era de esperarse, las palabras del ex central británico cruzaron rápidamente el Atlántico y generaron un fuerte revuelo mediático en Sudamérica, especialmente al otro lado de la cordillera, donde llamaron “provocadoras” las palabras de Terry.