El delantero de Noruega eligió a su favorito para quedarse con el título en Norteamérica.

La Copa del Mundo 2026 terminó para Erling Haaland y antes de volver remando a Noruega, confesó qué país desea que se quede con el título en el torneo que se juega en Norteamérica.

El delantero de Manchester City y los suyos cayeron por 2-1 ante Inglaterra, con lo cual se acabó su aventura en la cita planetaria. De todos modos, sacan cuentas alegres sobre su papel en el torneo de la FIFA, donde fuera de la cancha sus hinchas causaron furor con sus rituales vikingos.

El deseo de Erling Haaland

Erling Haaland disputó a los 25 años su primera Copa del Mundo y deja la competición con un saldo de 7 goles, solo siendo superado por Lionel Messi y Kylian Mbappé con 8 tantos, quienes siguen en carrera.

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“Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve“, explicó el delantero nórdico.

Ahora con las semifinales entre Francia vs España e Inglaterra vs Argentina, Erling Haaland no dudó en contar cuál es la selección que desea que gane el título. “Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita“, señaló.

Haaland le da su apoyo a Inglaterra. Imagen: Getty

Si bien Haaland es noruego, nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio de 2000. En ese entonces su padre, Alf-Inge, jugaba en el club de la mencionada ciudad. De ahí viene su cercanía con la selección de los tres leones y también por Jude Bellingham, con quien jugó en Borussia Dortmund.

“Es un tipo genial, nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que haya marcado dos goles; lo único es que a veces recibe demasiadas críticas porque dicen que no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que no se lo merece”, cerró el extraordinario goleador.