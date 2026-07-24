Adilson dos Santos, el hombre que controla la carrera del meta de Cabo Verde, rompió el silencio sobre las negociaciones con el Cacique.

El nombre de Vozinha hace varios días que está en la órbita de Colo Colo. Fernando Ortiz quiere un nuevo arquero para el Cacique, ante las caídas en las negociaciones con el uruguayo Santiago Mele, se reactivó la opción del meta de Cabo Verde.

Con 40 años en el cuerpo uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026 está buscando club tras estar durante dos temporadas en el Grupo Desportivo de Chaves, elenco de la segunda división de Portugal.

En medio de los rumores de su posible arribo, uno que salió a hablar al respecto fue Adilson dos Santos, su representante, quien confirmó que hubo una charla con el Popular para su posible fichaje en este mercado invernal.

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Representante de Vozinha rompe el silencio sobre Colo Colo

El agente del meta afirmó en charla con ADN Radio que “con Colo Colo hablamos dos o tres veces. Vozinha está abierto para cualquier contratación, pero por ahora no tenemos nada. En este momento, la preopuación de él es encontrar un club que crea en su potencial y en su talento, no solamente por el Vozinha de la Copa del Mundo”.

Sobre la opción de que Vozinha termine llegando al Cacique, Dos Santos declaró que “es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo”.

Vozinha viene de ser uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026. ¿Será Colo Colo su próximo equipo tras la cita planetaria? | Foto: Getty Images.

“Tiene el cuerpo de un joven de 20 años, está siempre bien, nunca ha corrido el riesgo de una lesión y está preparado para cualquier equipo en Sudamérica”, concluyó el representante.

Vozinha viene de jugar cuatro partidos en el Mundial 2026 con Cabo Verde, sumando 390 minutos de acción en los que recibió cinco goles. Lo más notable es que evitó que su selección cayera en los 90 minutos ante España y Argentina, los dos finalistas del torneo.

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