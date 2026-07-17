El arquero de Cabo Verde tiene una propuesta formal del Cacique para jugar en el fútbol chileno en el segundo semestre de 2026.

Un verdadero golpe al mercado de fichajes está buscando sellar Colo Colo, que puso su mirada en el arquero más mediático del Mundial 2026: el golero de Cabo Verde, Vozinha.

En Blanco y Negro están buscando a un portero para el segundo semestre, y como el africano está libre, le acercaron una propuesta formal para que llegue al puntero del fútbol chileno.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quiere hace meses que llegue un meta con experiencia, por lo que ve con muy buenos ojos la opción de Vozinha, quien mostró sus condiciones en la Copa del Mundo.

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En Argentina dicen lo que piensa Vozinha de Colo Colo

La opción de Vozinha a Colo Colo es cierta y mucho se está hablando de la operación. Por ejemplo, en Bolavip Argentina el periodista Nahuel De Hoz cuenta lo que piensa el africano de la oferta chilena.

“Colo Colo ofertó por Vozinha tras ser la figura de Cabo Verde en el Mundial 2026”, señala el titular de la citada información.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Luego, explican lo que piensa el caboverdiano de la chance alba: “él ve con buenos ojos llegar al conjunto chileno. Este ítem es fundamental en medio de las negociaciones, por lo que va viento en popa”.

Blanco y Negro, con Daniel Morón y Jaime Pizarro a la cabeza de las negociaciones, buscan quedarse con los servicios de Vozinha y así darle en el gusto al Tano Ortiz con la llegada de un arquero experimentado para Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo presentó una oferta formal para fichar al arquero de Cabo Verde, Vozinha .

presentó una oferta formal para fichar al arquero de Cabo Verde, . El director técnico Fernando Ortiz solicita la incorporación de un portero con experiencia.

solicita la incorporación de un portero con experiencia. Daniel Morón y Jaime Pizarro lideran las negociaciones por Blanco y Negro.