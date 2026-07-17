En Blanco y Negro buscan un arquero para el segundo semestre y el africano ya está negociando para jugar en Chile.

Uno de los grandes nombres del Mundial 2026 es el arquero Vozinha, que pasó del desconocimiento a la fama total, gracias a su rendimiento con la camiseta de Cabo Verde.

El portero africano se hizo famoso gracias a su brillante actuación en la primera fecha de la fase de grupos ante España, donde atajó todo en el 0-0 que sacó el modesto cuadro caboverdiano. Luego, fue clave ante Argentina en 16° de final.

En Chile estaban mirando las actuaciones de Vozinha, porque Colo Colo sorprende y le hizo una oferta formal al portero, para que sea el fichaje estrella albo de cara al segundo semestre.

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La oferta que pone sobre la mesa Colo Colo para Vozinha

La opción de que Vozinha llegue a la Liga de Primera se dio a conocer la noche del jueves, y en El Mercurio entregan más detalles de la operación que está llevando a cabo Blanco y Negro.

En el matutino explican que la oferta es cierta y agregan que “el ofrecimiento sería por un año y medio, y cumpliría lo que buscaba Vozinha después del certamen planetario: fichar por un equipo que lo buscara por su aporte futbolístico y no por los millones de seguidores que cosechó en Instagram durante la Copa”.

Vozinha negocia con Colo Colo. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Además, desde ByN indican que “está sin club, lo que lo hace más factible“. Vozinha quedó libre tras su paso por G. D. Chaves, cuadro portugués que no le renovó su contrato.

Colo Colo quiere un arquero para que pelea el puesto con Gabriel Maureira y por ahora el elegido es Vozinha, quien decidirá si vendrá a Chile a sus 40 años y jugar por el puntero de la Liga de Primera.

En síntesis

El arquero Vozinha recibió una oferta formal para fichar por Colo Colo .

recibió una oferta formal para fichar por . La propuesta de Blanco y Negro contempla un contrato por un año y medio .

contempla un contrato por . El portero de 40 años está libre tras finalizar su vínculo con G.D. Chaves.