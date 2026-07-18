Juan José Buscalia entregó sabrosos detalles de lo que será el proceso clasificatorio para la próxima cita planetaria de España, Marruecos y Portugal.

El Mundial 2026 todavía no termina y hay varios apuntando a lo que será la cita planetaria de 2030, esa que se desarrollará en España, Marruecos y Portugal, pero que además insólitamente tendrá sus primeros partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Justamente la presencia de estos tres países sudamericanos tiene una desorden más o menos en esta parte del globo. Tanto Argentina, Paraguay y Uruguay están ya clasificadas para el Mundial 2030, por lo que en el papel estarían usando tres de los seis cupos y medio que le corresponden a la Conmebol.

Sin embargo, esto no sería del todo así. Así lo apuntó el periodista Juan José Buscalia, quien en el programa Desmarcados confirmó algo insólito: casi toda la Conmebol estará clasificada para la cita planetaria del 2030.

ver también Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán Eliminatorias al Mundial 2030: ¿Cómo afecta a Chile?

Chile con pie en el Mundial 2030

El comunicador afirmó que “las Eliminatorias arrancarán en 2027 y las jugarán las diez selecciones de Conmebol. Sudamérica tendrá seis cupos y medio, además de Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes clasificarán directamente. Serán 18 fechas, ida y vuelta y todos contra todos”.

Así las cosas, el formato tradicional de la Conmebol se mantendrá, aunque ojo, con clasificación a un torneo extra que se organizara en conjunto con la UEFA posterior al Mundial 2030.

La Roja tiene altas chances de decir presente en el próximo Mundial 2030. | Foto: Photosport.

“Serán casi nueve y medio cupos de la Conmebol para el Mundial 2030, pero lo que también estará en juego en esta esta Eliminatoria es algo que todavía falta terminar de arreglar el calendario, que clasificará a ocho selecciones a la Nations League del próximo ciclo mundialista. Este torneo se desarrollará en conjunto con Europa después del 2030”, concluyó.

Así las cosas, la Roja tendría prácticamente listo su pasaje para jugar la próxima Copa del Mundo. Aunque para ese debe evitar terminar última en la tabla de posiciones, algo que lamentablemente venimos de experimenta en las últimas Eliminatorias.

ver también “El mundo es testigo”: Conmebol avisa polémico plan que deja a Chile en el Mundial 2030 sin jugar Eliminatorias

En síntesis