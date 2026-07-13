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La Roja

Experto en el arco elige al meta que debe jugar en la Selección Chilena: “Hay material”

Desde Estados Unidos, el ex portero con pasos por varios equipos del fútbol chileno, eligió al meta que debe tomar los guantes de La Roja.

Por Jose Arias

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Gillier es el arquero que fue resaltado por Núñez.
© PhotosportGillier es el arquero que fue resaltado por Núñez.

Mirando desde lejos, la Selección Chilena sueña con volver a un Mundial. La Roja quiere renovar las energías y algunos nombres, para que la clasificación al Mundial 2030 no sea una quimera.

En ese sentido, se empiezan a analizar los nombres que deberían sí o sí estar presentes en la Selección. Para algunos puestos es más fácil decirlo que para otros. Como, por ejemplo, el del arco.

Es que, si bien Brayan Cortés parecía hace un tiempo ser el recambio fijo de Claudio Bravo, pronto su figura empezó a estar en discusión. Ahora se analizan los nombres que se ganaron la estancia en La Roja.

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Palabras de uno que sabe: Felipe Núñez analiza la portería de La Roja

Entrevistado exclusivamente por RedGol, y desde Estados Unidos, Felipe Núñez analizó el momento de la portería en la Selección Chilena. El ex arquero se refirió a los que deberían ser los guardametas más fijos de La Roja.

“Creo que Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier han mostrado un buen nivel hace rato y vienen pidiendo cancha”, empezó diciendo Felipe Núñez, conocedor total del tema del arco, quien dio su favorito entre esos dos.

A mí me gustó mucho lo que hizo Thomas Gillier en sus primeras participaciones en Católica, mostró una madurez fuera de lo común, que es lo que realmente debería ser con todos los porteros. Se dedicó a mantener un alto rendimiento y de hecho lo hizo salir rápido de la liga chilena. Y acá (en Norteamérica) también ha sido pilar fundamental en su equipo”, señaló el ex arquero.

“Creo que Thomas Gillier y Lawrence Vigouroux han mostrado estirpe para seguir peleando por el puesto. Ahora, no se descarta que otros arqueros nacionales tengan un buen rendimiento y se puedan meter a alguna citación, pero creo que ellos dos tienen méritos dentro de este recambio que ha sido tan comentado. En el arco hay material“, cerró Felipe Núñez.

Vigouroux se ha ganado el puesto de titular con Córdova | Photosport

Vigouroux se ha ganado el puesto de titular con Córdova | Photosport

En resumen…

  • El exfutbolista Felipe Núñez analizó a los arqueros candidatos para el recambio en Chile.
  • Los guardametas Thomas Gillier y Lawrence Vigouroux son los favoritos para la portería chilena.
  • La Selección Chilena busca renovar sus nombres con miras a clasificar al Mundial 2030.
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