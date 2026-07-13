El Matador tuvo momentos gloriosos en su carrera. Sin embargo, lo que pasó en aquella Copa América no está entre ellos.

Estamos viviendo un tiempo de sequía en la Selección Chilena. Si bien ahora la gloria se hace esquiva, no hay que olvidar que hace diez años La Roja tocaba la cima de todo el continente al proclamarse, por año consecutivo, campeón de América.

Gloria y fracaso, dos palabras en las antípodas que, sin embargo, son moneda corriente para equipos y selecciones. De hecho, el apogeo de la Selección Chilena tampoco debe hacernos olvidar los numerosos años anteriores.

Tiempos complejos en los que se estuvo tan cerca de llegar a la gloria continental, pero se escurrió como el agua entre los dedos. Como la final de 1987, que un gol de Pablo Bengoechea nos arrebató. Hoy recordamos otro momento, también ante los charrúas, que pudo convertirse en un paso tremendo hacia lo más alto del podio sudamericano.

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El día en que Marcelo Salas se transformó en mufa

Si uno se acerca a Marcelo Salas y le pregunta por la Copa América 1999, posiblemente sus recuerdos no sean muy gratos. El Matador estaba en la cúspide del fútbol mundial, pero no podía traducir eso en su selección.

Ya en el segundo partido de la Copa América 1999, ante Venezuela, las cosas habían estado mal para el Matador. El árbitro Juan Luna de Bolivia le puso una segunda cartulina amarilla tras furiosos reclamos de Marcelo Salas con el juez. Todo debido a un tirón de pelo del jugador Jiménez (partido que ganó La Roja por 3-0, pero que contó, además, con la expulsión de Jorge Vargas).

Sin poder jugar en el partido ante Brasil, ni en los cuartos de final ante Colombia, Marcelo Salas volvió para las semifinales ante Uruguay. Allí, tuvo una oportunidad inigualable. El duelo iba 1-0 para los charrúas y el Matador tuvo un penal servido para la igualdad. Pero, el ídolo de la Universidad de Chile lo estrelló en el travesaño.

Chile quedaría eliminado definitivamente de aquella Copa América, pese al empate conseguido por Iván Zamorano. En la definición a penales, Mauricio Aros falló y La Roja fue a definir el tercer o cuarto lugar (perdió ante México). Un torneo que Marcelo Salas de seguro no tiene entre sus favoritos, por lo visto. Y sucedió un 13 de julio de 1999, justo un día como hoy.

En resumen…

Chile fue campeón de América hace diez años, tras alcanzar el éxito continental consecutivo.

fue campeón de América hace diez años, tras alcanzar el éxito continental consecutivo. El delantero Marcelo Salas falló un penal decisivo frente al travesaño ante Uruguay, en la Copa América 1999.

falló un penal decisivo frente al travesaño ante Uruguay, en la Copa América 1999. La Copa América 1999 terminó para la selección chilena tras caer por penales.