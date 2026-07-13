Sufrió la eliminación más dolorosa de Chile en un Mundial y ahora lo recuerda en la Segunda División: “Uno no lo valora”

Mario Larenas recordó con cariño la participación de la Roja en el Mundial Sub 20. “Fue la etapa más linda de mi carrera”, aseguró.

En el recuerdo de muchos hinchas de la selección chilena sigue fresca la campaña que realizó la Roja Sub 20 en el año 2013. De la mano de Mario Salas, el elenco nacional destacó en el Sudamericano que se disputó en Argentina y se ganó los pasajes al Mundial de Turquía.

Con el “Comandante” en la banca de dirección, lo impulsar a jugadores como Darío Melo, Brayan Cortés, Igor Lichnovsky , Valber Huerta, César Fuentes, Andrés Robles, Cristian Cuevas, Bryan Rabello, Mario Larenas, Nico Castillo y Ángelo Henríquez.

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Sin embargo la tarde del 7 de julio aún es recordada por la dolorosa forma en que la Roja quedó fuera del torneo. El partido en los 90’ terminó 2-2 y todo se extendió al alargue.

Al 97’ Henríquez con certero cabezazo puso el 3-2 y se ilusionaba el equipo en una histórica campaña. Pero Salifu Seidu en el 112’ y luego Ebenezer Assifuah en el 120’ acabaron con el sueño. Este último gol fue digno de los tres chiflados y dolió el triple por la forma en como se escapó la chance de luchar en los penales.

El Mundial de Chile Sub 20: el recuerdo de Mario Larenas

Pero más allá de aquella fatídica jugada, el recuerdo es más que importante para sus protagonistas. Así lo reconoció Mario Larenas en conversación con Redgol.

“Siempre en está época aparecen los recuerdos. Fue la etapa más linda de mi carrera y el torneo que logramos con Unión Española”, recalcó el jugador que hoy milita en Atlético Colina en la Segunda División de Chile.

El formado en los hispanos aquella jornada jugó 71’ minutos y fue reemplazado por el “Cimbi” Cuevas. Incluso confesó que con el paso del tiempo recién dimensionó la magnitud de disputar un Mundial con Chile.

“En el momento uno no lo valora, pero haciendo el recuento fue la etapa más linda el representar a Chile en un Mundial. Podría estar toda la tarde recordar, pero sin lugar a dudas fue uno de los momentos más importantes de mi carrera”, sentenció el hombre de la zurda educada.