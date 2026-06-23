Gustavo Munúa, exgolero que sumó 21 partidos en la Celeste y hoy entrenador, resumió los dos partidos que tienen en la cornisa de la Copa del Mundo a los pupilos del Loco. Ni la transitoria remontada a Cabo Verde lo convenció totalmente.

Marcelo Bielsa cree saber el motivo por el que Uruguay igualó ante Cabo Verde en la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Esa paridad 2-2 dejó a los charrúas en la cornisa del certamen, aunque con posibilidades reales de pasar de ronda.

Aunque con un durísimo duelo por delante: la Celeste le pondrá punto final a la fase de grupos frente a España. En ese contexto, un exarquero que debutó en la selección uruguaya en un amistoso frente a Chile en 1998 que hoy es entrenador, analizó las presentaciones de su país.

“Arrancamos mucho mejor que el partido anterior. El primer gol nos golpea fuerte, pero después se emparejó el partido. Los primeros 15 minutos Uruguay tomó la iniciativa, quería madurar el partido y hacer el gol”, aseguró a DSports Gustavo Munúa, quien registró 21 partidos clase A en el combinado charrúa.

Ese 24 de mayo de 1988, en un empate 2-2, Munúa recibió goles de la dupla Za-Sa. En los 10 minutos le anotó Iván Zamorano. Y en los 24 minutos de la primera parte, le convirtió un golazo Marcelo Salas. Luego de eso, un penal de Nicolás Olivera y otro tanto de Marcelo Zalayeta sentenciaron la paridad.

En noviembre de 2003, Munúa fue golero de Uruguay en la victoria por 2-1 ante Chile en el Centenario. (Getty Images).

“Eso se notó mucho más que el partido contra Arabia, que esperamos mucho más. Pero el gol sí que lo sentimos. Y después el partido fue mucho más igualado. Fue más de mediocampo, con tenencia de los dos lados, espacios. Se entreveró. Golpeó”, agregó Munúa. Ni luces de su colega Fernando Muslera, quien ha tenido responsabilidad en los tres tantos recibidos en el certamen.

Fernando Muslera tuvo responsabilidad en el gol de Arabia Saudita y los dos de Cabo Verde. (Lars Baron/Getty Images).

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Gustavo Munúa analiza a la Uruguay de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

Uruguay peligra seriamente en el Mundial 2026, aunque Marcelo Bielsa se quedó con lo positivo de que aún queda un partido por jugar. Más allá de que España superó por 5-0 a Arabia Saudita en la segunda fecha. Para Gustavo Munúa, la transitoria remontada ante Cabo Verde no fue futbolística.

“Con un empujón anímico se pudo dar vuelta, encontramos esos dos goles”, resumió el exdirector técnico de Banfield de Argentina sobre los tantos que anotaron Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio. Luego de eso, vino otro error de Muslera.

Gustavo Munúa en su rol de entrenador. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y una gran colaboración de Mathías Olivera, quien dio un pase inentendible desde la banda izquierda hacia el centro. “Después el segundo tiempo no salimos mal, concuerdo con eso. Pero te encuentras otra vez con esos goles que duelen por cómo son”, graficó el exarquero del Málaga y el Deportivo La Coruña de España.

Otra vez sin nombrar a Muslera, quien sorpresivamente dejó en la banca a Sergio Rochet, el golero titular en Qatar 2022 y casi toda las Eliminatorias 2026. “Te golpean anímicamente, quisimos empujar al final y no se dio. Pudimos ganar y perder”, sentenció Munúa.

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