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Mundial 2026

DT de Cabo Verde se decepciona de Bielsa por polémica actitud de Viñas: “Aprendimos fair play por él”

Budista se lamentó por la situación que protagonizó el delantero Federico Viñas con el volante Telmo Arcanjo en el empate por el Mundial.

Por Carlos Silva Rojas

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Budista criticó a Marcelo Bielsa y Uruguay.
© GettyBudista criticó a Marcelo Bielsa y Uruguay.

Un papelón protagonizó este domingo la selección uruguaya, que no pudo vencer al débil equipo de Cabo Verde y quedó colgando en el Mundial 2026.

El equipo de Marcelo Bielsa no levanta en la Copa del Mundo y se tuvo que conformar con un 2-2 en Miami. Ahora, se juega la clasificación contra España en la última fecha.

El encuentro entre charrúas y africanos tuvo una polémica jugada. El delantero Federico Viñas estaba atendiendo al volante Telmo Arcanjo, que estaba acalambrado, y al ver que la jugada seguía y atacaban, dejó tirado al caboverdiano.

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Budista critica la falta de fair play del Uruguay de Bielsa

La situación fue analiza en conferencia de prensa por el DT de Cabo Verde, Budista, quien recordó el gol que “regaló” Marcelo Bielsa en Leeds, amparándose al fair play, para criticar la actitud actual de su equipo.

Me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play“, señaló el estratega africano.

“En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play (juego limpio) a partir de Bielsa. Entonces obviamente me quedé un poco frustrado con la situación”, agregó.

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Luego, Budista fue más profundo sobre la jugada de Viñas y Arcanjo, que se viralizó en redes sociales y terminó perjudicando a Cabo Verde.

“Forma parte del juego, forma parte del crecimiento de nuestro equipo, porque creo que nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play”, cerró.

En síntesis

  • Uruguay empató 2-2 ante Cabo Verde en Miami por el Mundial 2026.
  • El entrenador de Cabo Verde, Budista, criticó a la selección por falta de juego limpio.
  • La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, jugará la clasificación contra España.
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¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs España por el Mundial 2026?

Uruguay se jugará la clasificación en el Mundial 2026 ante España, cuando se midan este viernes 26 de junio, a partir de las 20:00 horas en Guadalajara.

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